تحسن العلاقات مع أمريكا.. رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب قريبا

أكد وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين، اليوم الخميس، تطور العلاقات بين السودان والولايات المتحدة، معلنا رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى سفير.





واستعرض وزير الخارجية السوداني، اليوم أمام مجلس الوزراء تطوير وتعزيز العلاقات بين السودان والولايات المتحدة، ومفاوضات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.





وأشار إلى أن رفع اسم السودان مسألة وقت ونحن نراه قريبًا، ودعا وزير الدولة بالخارجية أصدقاء السودان لمساعدته لدفع عملية التنمية والاستقرار.





وأوضح قمر الدين أن السودان درس المسودة التى قدمتها المملكة المتحدة وألمانيا وتم الرد عليها بدفوعات مناسبة.





فيما كشف عن تكوين لجنة عليا للتشاور وصياغة وثيقة لإرسالها إلى نيويورك لتضمينها في وثيقة مشروع قرار بشأن السودان.