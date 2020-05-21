AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تحسن العلاقات مع أمريكا.. رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب قريبا

الخميس 21/مايو/2020 - 09:52 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أكد وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين، اليوم الخميس، تطور العلاقات بين السودان والولايات المتحدة، معلنا رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى سفير. 

واستعرض وزير الخارجية السوداني، اليوم أمام مجلس الوزراء تطوير وتعزيز العلاقات بين السودان والولايات المتحدة، ومفاوضات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. 

وأشار إلى أن رفع اسم السودان مسألة وقت ونحن نراه قريبًا، ودعا وزير الدولة بالخارجية أصدقاء السودان لمساعدته لدفع عملية التنمية والاستقرار.

وأوضح  قمر الدين أن السودان درس المسودة التى قدمتها المملكة المتحدة وألمانيا وتم الرد عليها بدفوعات مناسبة. 

فيما كشف عن تكوين لجنة عليا للتشاور وصياغة وثيقة لإرسالها إلى نيويورك لتضمينها في وثيقة مشروع قرار بشأن السودان. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرهان وبومبيو يبحثان ترتيبات رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

في اتصال هاتفي.. محمد بن سلمان يتعهد لـ البرهان بالعمل على رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب

أبقت على إيران وكوريا الشمالية.. أمريكا ترفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

ترشيحاتنا

ارتفاع كبير .. الصحة تعلن تفاصيل إصابات ووفيات كورونا اليوم

بكاء عبير صبري بسبب زوجها .. فيديو

استخدامات سحرية للبن والفلفل الاسود في سيارتك

في ظل توقف الأنشطة الرياضية.. مجموعة أندية وادى دجلة تستمر بدعم شركائها في النجاح

ترامب: سننسحب من اتفاقية الأجواء المفتوحة.. وروسيا ترد

انكسار الموجة الحارة | الأرصاد تبشر المواطنين: أسبوع العيد ربيعي معتدل تصاحبه أمطار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تألقها في أغنية وده مين.. الطفلة حلا هيثم تكشف تفاصيل الإعلان لـ صدى البلد.. فيديو

شاهد.. طفل مولود في الشهر الخامس يتحدى التوقعات| صور

مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي يوضح حقيقة انتقال كورونا عبر الأسطح الملوثة