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رياضة

ما هو تحدي تركي آل الشيخ الذي يروج له نجوم الكرة حول العالم؟ .. فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، مجموعة من الفيديوهات خلال الساعات القليلة الماضية لمجموعة من نجوم الكرة حول العالم يروجون لبطولة "بلاي ستيشن".


وتعتبر المسابقة تحديا بين سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي السابق، وتركي آل الشيخ على مباراة خيرية في البلاي ستيشن.


وكتب آل سويلم على "تويتر": "أتحدى الأسطورة أبو ناصر "تركي" على مباراة خيرية في البلاي ستيشن، وتكون المباراة بمشاركة الجميع لتوفير أكثر من مسكن لصالح منصة جود الإسكان، والوعد 29 رمضان إذا قبل التحدي".


ورد آل الشيخ: "قبلت التحدي يالشامخ لصالح منصة جود الإسكان وأباخذ ألميريا وتاخذ النصر وأتحداك بعد ثني عضلات اليد ولصالح المباراة أدعم المنصة بمليون ريال والوعد مثل ما حددت 29 رمضان وبشرط تكون بث مباشر للجميع".



جذب التحدي النجوم العالميين لكرة القدم منهم الأرجنتيني ليونيل ميسي و باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي، ورونالدو البرازيلي وغيرهم من النجوم.



وأعاد الشلهوب رسالة آل الشيخ إلى رئيس النصر السابق، عبر حسابه بموقع "تويتر"، برسالة قال فيها: "عندي خبرة كبيرة في البلاي ستيشن، لو احتجت مدرب أنا جاهز".
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