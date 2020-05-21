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محافظات

محافظ الغربية: تطهير 13 ألف منشأة حكومية لمجابهة "كورونا" ..صور

الخميس 21/مايو/2020 - 10:59 م
محافظ الغربية:تطهير
محافظ الغربية:تطهير 13 ألف منشأة حكومية لمجابهة "كورونا" ..
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احمد علي
اكد د. طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت العامة والمصالح الحكومية في جميع قرى ومراكز المحافظة في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.


أوضح محافظ الغربية، أن الحملات انتهت من تطهير وتعقيم 13 ألفا و 823 منشأة حكومية حتي الآن، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري.

وأضاف المحافظ ، أن أعمال التطهير والتعقيم شملت 2510 مساجد و 115 كنيسة ، و 1801 مدرسة ، و 6624 شارعا وميدانا رئيسيا، و 858 موقف سيارات ، و 858 منشأة صحية، و 471 سوقا ، و 26 محكمة، و 362 بنك ، و 197 قسم شرطة .

في المقابل اصدر محافظ الغربية تعليماته الي مساعديه بالضرورة استكمل حملات التطهير والتعقيم لكافه منازل سكنيه والمؤسسات الحكومية للوقايه من اخطار تفشي وباء كوفيد 19.

كما شدد محافظ الغربية بالضرورة توافر كافه المستلزمات الطبية والمطهرات والمواد الكحوليه للوقايه من اخطار كورونا وتوزيعها على كافه الأسر وعائلات الاكثر احتياجا خلال المرحله المقبلة.
محافظ الغربية: تطهير 13 ألف منشأة حكومية لمجابهة "كورونا" ..صور
محافظ الغربية: تطهير 13 ألف منشأة حكومية لمجابهة "كورونا" ..صور
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