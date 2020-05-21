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ديني

لقاء وزير الأوقاف في برنامج حديث الساعة غدا

الخميس 21/مايو/2020 - 10:38 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمود ضاحي
يتحدث الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ظهر غد الجمعة خلال برنامجه "حديث الساعة، عن حكم أداء صلاة العيد خلف الإمام عبر التليفزيون أو الراديو وكيفية أداء صلاة العيد فى المنزل.


ويذاع برنامج وزير الأوقاف "حديث الساعة" فى 12:05 ظهرا على القناة الأولى والثانية والفضائية والنيل الثقافية، ومن المقرر أن يتحدث جمعة فى عدة قضايا هامة حول تحت عناوين :"بين شهرين عظيمين، يوم الجائزة في الأرض والسماء، صلاة العيد كيفيتها في الظرف الراهن وعدم جوازها خلف التليفزيون أو الراديو".
 

كما يتحدث جمعة حول الرأى الشرعي في الإجراءات الاحترازية والوقائية، وماذا أفدنا من رمضان وهل صمنا حقا وماذا تعلمنا من الصيام والقرآن. 

 
 

قالت دار الإفتاء المصرية إن صلاة العيد سُنَّة مُؤكَّدة، ويستحب أن تكون في جماعة مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، فإذا وُجد مانع من اجتماع الناس كما هو الحال الآن من انتشار الوباء القاتل الذي يتعذَّر معه إقامة الجماعات؛ فإنه يجوز أن يُصلي المسلم العيد في البيت منفردًا أو مع أهل بيته، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت صلاة العيد في المساجد.


 وأوضحت الدار في أحدث فتاواها طريقة صلاة العيد في البيت بأنها تكون بنفس صفة صلاة العيد المعتادة، فيُصلي المسلم ركعتين بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية بعد تكبيرة القيام قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويُسلم، ولا خطبة بعد أداء الصلاة.


ويبدأ وقت صلاة العيد من وقت ارتفاع الشمس، أي: بعد شروقها بحوالي ثلث الساعة، ويمتد إلى زوال الشمس، أي: قبيل وقت الظهر.
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