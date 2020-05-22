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أخبار البلد

مع اقتراب النهاية.. أمير كرارة يشارك جمهوره بصورة جديدة من مسلسل الاختيار

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:15 ص
صدى البلد
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اسماء الحسيني
شارك النجم أمير كرارة جمهوره بصورة من مسلسل الاختيار عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وعلق عليها: رحم الله شهداء الوطن (منسي الاسطورة) معركة البرث".

من جهة أخرى، نشر بيتر ميمي، مخرج مسلسل الاختيار، صورة للأبطال الحقيقيين لملحة البرث، التي سوف تتناولها الحلقة 28 من المسلسل، مطالبًا أهالي الشهداء بعدم مشاهدة الحلقة القادمة لما سوف تتناوله من مشاهد أليمة على الجميع. 

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وعلق بيتر ميمي، «رجاء.. اللى يعرف حد من اهالى شهداء حادث البرث يقنعه ميتفرجش على حلقة بكرة (حلقة ٢٨) .. انا بعتذر مبدأيا على صعوبة الحلقة، انا حاولت قدر المستطاع اقلل بشاعة اللى حصل بس فى نفس الوقت كان لازم الناس كلها تعرف انهم ابطال و وقفوا و دافعوا عن الارض و الكمين و زمايلهم لاخر نفس». 

مواعيد عرض مسلسل الاختيار
تعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار
تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.

فريق عمل مسلسل الاختيار
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.
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