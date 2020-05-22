شاهد أول تعليق لـ ويزو بعد عرض الحلقة ٢٨ من مسلسل الاختيار

نشرت الفنانة ويزو صورا لشهداء الوطن برفقة البطل أحمد المنسى عقب عرض الحلقة ٢٨ من مسلسل "الاختيار" عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





وكتبت معلقة على الصورة: "الأبطال الرجالة اللى بيضحوا بروحهم وحياتهم علشان خاطر مصر شهداء ملحمة البرث فخر للبلد وفخورة انى من نفس البلد اللى اتربيتو فيها وموتوا عشانها شكرا ليكوا شكرا لفريق عمل مسلسل الاختيار ".









وقررت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، إذاعة حلقة الخميس، من مسلسل "الاختيار" من دون إعلانات.









وقال المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم "المتحدة"، إن القرار صدر لتحقيق رغبة متابعي الدراما الوطنية الاستثنائية، وتحديدا الحلقة ٢٨ التي ينتظر أحداثها الجميع، لذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة بهذه الحلقة.



