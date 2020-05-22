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برلمان

نائب الخانكة: استكمال مشروعات الصرف الصحى بقرية القلج بعد عيد الفطر

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:01 ص
الصرف الصحى
الصرف الصحى
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معتز الخصوصى
قال النائب رضوان الزياتى أنه اجتمع أمس مع المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى ، وناقش معه كل المشروعات المتوفقة فى دائرته بالخانكة.

وأشار الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه أخبره بإستكمال أعمال الصرف الصحى فى قرية القلج المحرومة من الصرف الصحى والتى تضم منطقة الشيخ فارس ومنطقة العشرة ومنطقة عبد المنعم أمين وعزبة عبد الرحمن وعزبة سرى فى قرية سرياقوس وعزبة عبد الرحمن ومنطقة النبراوى والشامى فى قرية أبو زعبل.

وأوضح أن رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى أعلن أنه تم التخطيط لهذه للمناطق المحرومة من الصرف الصحى فى قرية القلج لكى تدخل فى مشروعات الصرف الصحى.

وقال إن بعض هذه المناطق سيتم استكمال أعمال الصرف الصحى فيها بعد اجازة عيد الفطر والمبارك ، وهناك مناطق اخرى سيتم استكمال اعمال الصرف الصحى فيها فى وقت آخر.
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