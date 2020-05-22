نائب الخانكة: استكمال مشروعات الصرف الصحى بقرية القلج بعد عيد الفطر

قال النائب رضوان الزياتى أنه اجتمع أمس مع المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى ، وناقش معه كل المشروعات المتوفقة فى دائرته بالخانكة.





وأشار الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه أخبره بإستكمال أعمال الصرف الصحى فى قرية القلج المحرومة من الصرف الصحى والتى تضم منطقة الشيخ فارس ومنطقة العشرة ومنطقة عبد المنعم أمين وعزبة عبد الرحمن وعزبة سرى فى قرية سرياقوس وعزبة عبد الرحمن ومنطقة النبراوى والشامى فى قرية أبو زعبل.





وأوضح أن رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى أعلن أنه تم التخطيط لهذه للمناطق المحرومة من الصرف الصحى فى قرية القلج لكى تدخل فى مشروعات الصرف الصحى.



