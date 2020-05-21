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برلمان

صناعة البرلمان تشيد بتوجيه الرئيس السيسى بتعويض أصحاب المدابغ المتضررين بالإسكندرية

الخميس 21/مايو/2020 - 11:13 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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معتز الخصوصى

قال النائب فوزى فتى ، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان إننا مهما تحدثنا عن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى وما تقوم به من مشروعات قومي لمصر فلن نوفيها حقها لما تحققه من إعجاز.


وأشاد فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بتوجيه الرئيس السيسى بتعويض أصحاب المدابغ المتضررين بالإسكندرية وإنشاء أماكن بديلة لهم ، مشيرا إلى أنه كان من المفترض ان يتم نقل هذه المدابغ منذ فترة طويلة حتى لايتسبب فى أزمة وينقل أمراض للمواطنين.


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وأوضح أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أن نقل هذه المدابغ سيكون فى مكان أفضل لها من المكان الحالى لتجنب أى أضرار محتملة على المواطنين.


ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بضرورة تعويض أصحاب المدابغ التى سيتم نقلها لتطوير المحاور والبنية التحتية فى الإسكندرية حيث خاطب محافظ الإسكندرية قائلًا: "عايز اقول لمحافظ الاسكندرية اننا يجب ان نوجد اماكن بديلة لأصحاب المدابغ". 


وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى ، خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد اليوم ، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 3، أن عدد المدابغ  7 وننشئ منطقة مدابغ جديدة لهم.
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