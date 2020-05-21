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أخبار العالم

السلطات السورية تصدر قرارا بمنع رامي مخلوف من مغادرة البلاد

الخميس 21/مايو/2020 - 10:57 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أًصدرت محكمة القضاء الإداري في سوريا، اليوم الخميس، قرارا بمنع رجل الأعمال، رامي مخلوف، من مغادرة البلاد.


ونص القرار الذي نشره مجلس الدولة في سوريا، أن القرار صدر بناء على الدعوى التي قدمتها وزارة الاتصالات السورية بوصفها جهة مدعية على رجل الأعمال، رامي محمد مخلوف،  بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "سيريتل موبايل تيليكوم".


ونشأت الأزمة بين رجل الأعمال، ابن خال الرئيس السوري، بشار الأسد، والحكومة السورية، على خلفية مطالبة الحكومة لمخلوف بدفع نحو 135 مليار ليرة سورية لصالح الدولة ممثلة في الهيئة المنظمة للاتصالات والبريد.


ونشر رجل الأعمال السوري مقطع فيديو قال فيه إنه يتعرض لضغوط كبيرة من جانب الحكومة السورية للحصول على أموال بدون وجه حق.


وأمرت الحكومة السورية بتعيين حارس قضائي ليدير شركة "سيريتل" للاتصالات المملوكة لمخلوف،وقال الأخير إن القرار محاولة لإقصائه من إدارة الشركة.
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