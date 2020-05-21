إسلام حافظ بعد الحلقة ٢٨ من الاختيار: حاجات كتير اتغيرت جوايا

نشر الفنان إسلام حافظ صورة له من مسلسل الاختيار عبر حسابه على فيسبوك بعد عرض الحلقة 28.





وكتب: "كلمتين واقفين في زوري لازم اقولهم يمكن نار قلبي تبرد، انا واحد من شباب البلد دي مكنتش اعرف قيمة جيش بلدي، تجربة الاختيار غيرت حاجات كتير جوايا، احنا كنا اوقات كتيرة بنبقى قاعدين في التكييف وبنشاور ونقول ده ينفع وده لأ.





وتابع: البلد لازم يحصل فيها كذا وكذا وكذا عشان تبقى أحسن بدون أي فهم أو وعي حقيقي، الواحد بيكون ناسي إنه قاعد على كرسيه في بيته وممكن في نفس اللحظة يكون فيه رجالة بتموت عشانه، أنا نفسي اشوف بلدي احسن بلد في الدنيا، بس ده مش هيحصل من غير علم وشغل وتعب وعرق مش بالتنظير على الفيسبوك".



