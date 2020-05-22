نائب الخانكة: الانتهاء من تصميم الخط الجديد لمحطة تنقية مياه المرج بعد عيد الفطر

قال النائب رضوان الزياتى عضو مجلس النواب عن دائرة الخانكة أنه إجتمع أمس مع المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى وتحدث معه عن مشروع تحويل خط الرواسب الناتج عن محطة تقنية مياه المرج ، والذى يتكلف 4 ملايين جنيه.

وأشار الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه الرواسب ناتجة عن الطمى ومخلفات الناتجة عن محطة تنقية المياه والتى تصرف فى مصرف بلبيس ، مما يؤدى إلى ارتفاع مستوى القاع مما يمثل خطرا.





وأكد أن رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى أخبره بأنه تم الإنتهاء من تصميم الخط الجديد الذى سيدخل إلى محطة مياه تنقية المياه بالمرج ، بحيث يتم الصرف فى المرج ومحطة الجبل الأصفر ، وذلك بعد أجازة عيد الفطر.



