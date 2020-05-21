أخبار الرياضة.. كورونا يهدد إقامة كأس العالم 2022.. خطوات جديدة من مرتضى منصور بشان قضية نادي القرن

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :
حرص مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي عقد جلسة مع اللجنة المكلفة لاستعادة لقب القرن إلى نادي الزمالك والذي تم منحه للأهلي من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
أكدت وكالة "أسوشيتد برس" أن منظمي مونديال قطر 2022 بدءوا يشعرون بالقلق من عدم قدرة العديد من المشجعين على تحمل تكاليف السفر لحضور مباريات المونديال بعد أن تسبب فيروس كورونا في ركود عالمي كبير خلال الوقت الحالي.
يثير انتشار فيروس كورونا القلق والرعب حول العالم، خاصة مع وصوله إلى كرة القدم، وتسببه في توقف النشاط الرياضي محليًا وعالميًا.
اعلن عبد المنعم شطه عضو اللجنه الفنية في الاتحاد الافريقي لكرة القدم السابق عن رفع قضيه ضد الاعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك
السابق عقب تطاوله عليه اول امس و اتهامه له بالفساد والتواطؤ.