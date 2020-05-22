AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مع موجة الحر.. الخروب "نمبر ون" بالمناطق الشعبية بالدقهلية

الجمعة 22/مايو/2020 - 07:00 ص
الخروب نمبر ون بالمناطق
الخروب "نمبر ون" بالمناطق الشعبية بالدقهلية
Advertisements
همت الحسينى
يعد الخروب هو أشهر  المشروبات الرمضانية لدى المواطنين بمحافظة الدقهلية، حيث يعشقه الكثيرون من المواطنين خاصة مع وجود شهر رمضان فى فصل الصيف ورغم ان الشهر الكريم أوشك على المضى إلا أن الاقبال على شراء الخروب أساسيا .

ورغم أزمة كورونا والقلق الناتج عنها إلا أن أهالى مدينة المنصورة خاصة بالمناطق الشعبية لا ينقطعون وبشدة على كل محل خروب حتى من يبيعونه فى الطرقات ولم يعد قاصرا شرائه من المحلات الشهيرة ببيعه.

حيث أكد محمد فوزى السيد موظف أن الخروب هو مشروب الأسرة المفضل فى رمضان نظرا لمذاقه المتميز، وانه لا غنى عنه، وفى رمضان يكون هناك إقبال شديد عليه وازدحام شديد قبل الإفطار بصورة كبيرة وأنه يشترى كل يوم ب٥٠ جنيه خروب نظرا لحرارة الجو الشديد فهو واولاده الاربعة وزوجته يتتاولونه فى الافطار والسحور .

اقرأ أيضا:
وأكدت فريدة سعد " عامله" أنها واسرتها يعشقونه جدا ويتناولونه على الإفطار يوميا كما يحبون تناول التمر هندى خاصة مع حرارة الطقس وأن الخروب فى رمضان غير اى يوم خاصة مع أزمة كورونا كنت اعتقد الاقبال على شرائه قليل ولكنه زاد بكثافة خلال هذه الأيام خاصة مع ارتفاع درجه الحرارة" .

وتقول الحاجة أم أحمد بائعة خروب :" أبيع الخروب فقط فى رمضان والإقبال شديد جدا خاصة فى هذه الايام كما أقوم بتجهيز العرقسوس والمانجة في " اكياس" وأبيعها وكله عندى ب٥ جنيهات ومن يريد شراء أكثر متوفر".
مع موجة الحر.. الخروب "نمبر ون" بالمناطق الشعبية بالدقهلية
مع موجة الحر.. الخروب "نمبر ون" بالمناطق الشعبية بالدقهلية
مع موجة الحر.. الخروب "نمبر ون" بالمناطق الشعبية بالدقهلية
مع موجة الحر.. الخروب "نمبر ون" بالمناطق الشعبية بالدقهلية
مع موجة الحر.. الخروب "نمبر ون" بالمناطق الشعبية بالدقهلية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشروب رمضاني.. طريقة تحضير الخروب في دقائق

السوبيا نوع من الخمور حولها المصريون لأشهر مشروب رمضانى.. تعرف على تاريخها فى مصر

مشروب رمضاني.. طريقة تحضير الخروب في دقائق

لذيذ وجديد.. طريقة عمل الخروب بالكراميل

مشروب رمضاني .. طريقة عمل عصير الخروب

مشروبات رمضانية.. طريقة عمل عصير الخروب.. فيديو

ترشيحاتنا

بنام على السجادة .. صالح جمعة يرد على التزامه في الصلاة .. فيديو

احذر.. السمنة تزيد أعراض كورونا 3 أضعاف

بطقوس غريبة.. تعرف على إجراءات دفن موتى كورونا في السعودية

الهند تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا كورونا

ألمانيا.. انخفاض حاد في إصابات كورونا اليومية رغم تخفيف القيود

مشروبات لتعزيز مناعة الجسم ومواجهة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجمسك اذا تناولت الترمس في العيد

بدبلة وخاتم.. سمية الخشاب تثير الجدل بإطلالة هندية والجمهور: اتجوزتي

مليونير بريطاني يرفض قيود حظر التجول ويصفها بالأكثر تطرفا