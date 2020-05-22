مع موجة الحر.. الخروب "نمبر ون" بالمناطق الشعبية بالدقهلية

، حيث يعشقه الكثيرون من المواطنين خاصة مع وجود شهر رمضان فى فصل الصيف ورغم ان الشهر الكريم أوشك على المضى إلا أن الاقبال على شراء الخروب أساسيا . يعد الخروب هو أشهر المشروبات الرمضانية لدى المواطنين بمحافظة الدقهلية





ورغم أزمة كورونا والقلق الناتج عنها إلا أن أهالى مدينة المنصورة خاصة بالمناطق الشعبية لا ينقطعون وبشدة على كل محل خروب حتى من يبيعونه فى الطرقات ولم يعد قاصرا شرائه من المحلات الشهيرة ببيعه.





حيث أكد محمد فوزى السيد موظف أن الخروب هو مشروب الأسرة المفضل فى رمضان نظرا لمذاقه المتميز، وانه لا غنى عنه، وفى رمضان يكون هناك إقبال شديد عليه وازدحام شديد قبل الإفطار بصورة كبيرة وأنه يشترى كل يوم ب٥٠ جنيه خروب نظرا لحرارة الجو الشديد فهو واولاده الاربعة وزوجته يتتاولونه فى الافطار والسحور .





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وأكدت فريدة سعد " عامله" أنها واسرتها يعشقونه جدا ويتناولونه على الإفطار يوميا كما يحبون تناول التمر هندى خاصة مع حرارة الطقس وأن الخروب فى رمضان غير اى يوم خاصة مع أزمة كورونا كنت اعتقد الاقبال على شرائه قليل ولكنه زاد بكثافة خلال هذه الأيام خاصة مع ارتفاع درجه الحرارة" .





وتقول الحاجة أم أحمد بائعة خروب :" أبيع الخروب فقط فى رمضان والإقبال شديد جدا خاصة فى هذه الايام كما أقوم بتجهيز العرقسوس والمانجة في " اكياس" وأبيعها وكله عندى ب٥ جنيهات ومن يريد شراء أكثر متوفر".