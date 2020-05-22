عميد كلية حقوق عين شمس: التعلم عن بعد أساس المرحلة المقبلة

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس إن منذ تعليق الدراسة وتحول التعليم التقليدي إلى تعلم عن بعد قمنا بتفعيل منصات إلكترونية وأيضا تم تفعيل قناة علي اليوتيوب خاصة لطلاب فرق النقل لتلقي محاضراتهم بكل سهولة ويسر.





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وأضاف عميد كلية حقوق خلال تصريحات لصدي البلد أن المصريين يظهر معدنهم الحقيقي عند الأزمات ويتصرفون في أضيق الحدود، منوها أن التعلم عن بعد هو أساس في المرحلة المقبلة وسوف نواجه التحديات التي واجهت الكلية في العام الحالي وسوف نعالجها في العام الجديد.





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وأشار عبد المؤمن إلى أنه لا بد من استعدادات للعام الجديد بشكل استباقي وندرس جميع الحلول التي تجعل سير العملية التعليمية عن بعد ناجحة يتلقاها الطالب بكل سهولة ويسر.



