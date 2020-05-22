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فن

شوفتك وسطهم النهاردة.. محمود البزاوى ينعى ابن أخيه شهيد الوطن في سيناء

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:12 ص
الفنان محمود البزاوي
الفنان محمود البزاوي ينعى ابن شقيقه
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أسماء الحسيني
نشر الفنان محمود البزاوى صورة مع ابن أخيه هشام مصطفي البزاوى أحد شهداء عملية حق الشهيد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتب معلقًا على صورتهما: "#ملحمة البرث النهاردة انا فخور وهفضل فخور لانه شرف ..ان ابن اخويا هشام مصطفي البزاوى أحد شهداء عملية حق الشهيد في سيناء ..الف رحمة ونور عليك يافخر العيلة يا بطل شوفتك وسطهم النهارده يا حبيبي".


وقررت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، إذاعة حلقة الخميس، من مسلسل "الاختيار" من دون إعلانات.

وقال المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم "المتحدة"، إن القرار صدر لتحقيق رغبة متابعي الدراما الوطنية الاستثنائية، وتحديدا الحلقة ٢٨ التي ينتظر أحداثها الجميع، لذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة بهذه الحلقة.

المسلسل يتخذ من قصة الشهيد البطل أحمد المنسي مادة درامية تقوم على أساسها فكرة المسلسل مع القصص الهامشية التي تعرض بطولات شهداء سيناء المرافقين لـ أحمد المنسي الذي يؤدي دوره أمير كرارة.
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