شوفتك وسطهم النهاردة.. محمود البزاوى ينعى ابن أخيه شهيد الوطن في سيناء

نشر الفنان محمود البزاوى صورة مع ابن أخيه هشام مصطفي البزاوى أحد شهداء عملية حق الشهيد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وكتب معلقًا على صورتهما: "#ملحمة البرث النهاردة انا فخور وهفضل فخور لانه شرف ..ان ابن اخويا هشام مصطفي البزاوى أحد شهداء عملية حق الشهيد في سيناء ..الف رحمة ونور عليك يافخر العيلة يا بطل شوفتك وسطهم النهارده يا حبيبي".









وقررت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، إذاعة حلقة الخميس، من مسلسل "الاختيار" من دون إعلانات.





وقال المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم "المتحدة"، إن القرار صدر لتحقيق رغبة متابعي الدراما الوطنية الاستثنائية، وتحديدا الحلقة ٢٨ التي ينتظر أحداثها الجميع، لذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة بهذه الحلقة.



