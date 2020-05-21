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ديني

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه له؟.. دار الإفتاء توضح الحقيقة.. فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 11:20 م
هل يشعر الميت بزيارة
هل يشعر الميت بزيارة أقاربه له؟
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محمد شحتة
هل يشعر الميت بزيارة أقاربه له.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه الشيخ عويضة، عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء.

وقال عثمان، إنه لا ينبغي للمسلم أن ينقطع عن زيارة المقابر، لأن النبي قال "كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة".

وأشار إلى أن العبد المسلم إذا ما زار القبور، تذكر بعدها أنها هي آخر رحلة الإنسان وبعدها يلاقي ربه سبحانه وتعالى والعبد لا ينبغي أن ينقطع عن زيارة أقاربه من الاموات، فعليه أن يدعوا لهم.

وأوضح، أن الإمام الآلوسي ألف كتابا عن سماع الاموات، والنبي بين أنه ما مسلم يمر بقبر أخيه ويسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام.

كما أن الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، في رسالة له تكلم عن مسألة زيارة القبور، وذكر أثرا عن امرأة صالحة جاءت لولدها في المنام وقالت له يابني لا تنقطع عن زيارتي فإني أبشر بمجيئك لزيارتي وأنت على القنطرة.
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