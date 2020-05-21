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رياضة

أسامة نبيه يطلب الذهاب للمحلة للاعتذار عن تصريحات تفويت مباراة نصف نهائي كأس مصر

الخميس 21/مايو/2020 - 11:29 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
اكد مصدر مطلع داخل نادي غزل المحلة ان مجلس الادارة مازال يدرس اعتذار اسامه نبيه عن تصريحاته بخصوص تفويت المبارة امام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر عام ٢٠٠٢ حينما كان معارا للفلاحين .

واضاف المصدر أن اسامه نبيه تقدم بإعتذار رسمي للنادي وعرض بالذهاب للمحلة والاعتذار عن التصريحات بعد غضب الجماهير ومطالبه المجلس بإتخاذ خطوات رسمية لمعاقبته .

وكان مجلس ادارة نادي غزل المحلة تقدم بشكوي رسمية لإتحاد الكرة لمعاقبة اسامه نبيه ومطالبته برد كافة المستحقات التي حصل عليها حينما كان لاعبا ضمن صفوف الفريق بجانب شطبه من سجلات الاتحاد .

وتقدم مدرب المنتخب العام السابق في وقت سابق بإعتذار رسمي لنادي غزل المحلة ولم يتقبلة مجلس الادارة والجماهير الا انه بادر بالذهاب للمحلة والاعتذار عن التصريحات التي وصفها بأنها فهمت خطأ ولم يقصدها.

جدير بالذكر ان اسامه نبيه صرح بعدم قدرته علي تسجيل الاهداف في مرمي نادي الزمالك حينما كان لاعبا لغزل المحلة رغم ان الفرص كانت سهله وتكررت اكثر من مرة ولكن قلبه لم يطاوعه علي حسب وصفه .
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