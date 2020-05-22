AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عمر كمال يروي تفاصيل خاصة عن حياته الشخصية وأعماله الفترة المقبلة

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:26 ص
عمر كمال
عمر كمال
Advertisements
عادل نصار

روى المطرب عمر كمال، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية ودخولة مجال الغناء وأعمله الفترة المقبلة.


وأضاف كمال، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إنه يبلغ من العمر 30 عاما ولكنه بدأ مشواره الغنائي وهو في سن السادسة عشر، لافتًا إلى أنه مطرب لا يميل للنمط الواحد، ويحب التنوع في أداء الأغانى وحقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وتابع:"عندى 30 سنة وبدأت وأنا عندى 16 سنة ..أنا مطرب ومش بحب النمط الواحد كان لى نجاح جيد".

 

وتابع أن الأغانى الشعبية تستحوذ على الساحة الغنائية، وتابع:" الشعبى مستولى شوية على الساحة ..وأنا وقعت في غلط بسيط، لافتًا أنه عقب الأزمة الأخيرة التي تعرض لها، فكر في أن يقدم شيء جيد وقرر أن يختار الشهيد البطل أحمد المنسى، من أجل إطلاق أغنيه له.


وأضاف :" الناس بتحب المهرجانات مش علشان فيها كلام واقعى ولكن البور فيها عالى"، لافتًا إلى أنه حقق شهرة خلال الفترة الأخيرة وخطته المستقبلية ستكون في التوازن بين الأغانى الشعبية الهادفة والتي لا تحتوى أي ابتذال، وتابع:"خطتى  أنى لا أروح للونى ولا هروح للمهرجانات وسوف أقدم شيئا جيدا".

وانهى :"وكلمت شركة سيرنجى والحمد الله كان لى أعمال جيدة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حنان ماضي: الأغاني بتاعتي اتحولت لـ مهرجانات.. وهذا رأي في المؤديين لهذا اللون

10 تصريحات قوية لـ عمر كمال في شيح الحارة.. أبرزها ارتباطاته بجوهرة وخلافه مع شاكوش وشهرته مع بيكا

ترشيحاتنا

شاهد.. إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري من طائرتها الخاصة

بطقوس غريبة.. تعرف على إجراءات دفن موتى كورونا في السعودية

مسلسل الاختيار.. محمد عز: البطل خالد علي كان يحضر جميع مشاهده بالمسلسل.. فيديو

10 آلاف جنيه وفيديوهات جنسية.. سما المصرى تكشف خلافاتها مع ريهام سعيد .. نص التحقيق الكامل

٥ فنادق في ثلاث محافظات تحصل على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل

أحمد موسى يعرض فيديو جنازة الشهيد أحمد المنسي.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاء وفخر .. محمد رمضان ينشر صورا له من جنازة الشهيد أحمد المنسي

مواليد 22 مايو.. اعرف شخصيتك من تاريخ ميلادك

زفاف عريس يفصله عن الموت 3 أشهر فقط.. صور