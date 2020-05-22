عمر كمال يروي تفاصيل خاصة عن حياته الشخصية وأعماله الفترة المقبلة

روى المطرب عمر كمال، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية ودخولة مجال الغناء وأعمله الفترة المقبلة.





وأضاف كمال، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إنه يبلغ من العمر 30 عاما ولكنه بدأ مشواره الغنائي وهو في سن السادسة عشر، لافتًا إلى أنه مطرب لا يميل للنمط الواحد، ويحب التنوع في أداء الأغانى وحقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وتابع:"عندى 30 سنة وبدأت وأنا عندى 16 سنة ..أنا مطرب ومش بحب النمط الواحد كان لى نجاح جيد".

وتابع أن الأغانى الشعبية تستحوذ على الساحة الغنائية، وتابع:" الشعبى مستولى شوية على الساحة ..وأنا وقعت في غلط بسيط، لافتًا أنه عقب الأزمة الأخيرة التي تعرض لها، فكر في أن يقدم شيء جيد وقرر أن يختار الشهيد البطل أحمد المنسى، من أجل إطلاق أغنيه له.





وأضاف :" الناس بتحب المهرجانات مش علشان فيها كلام واقعى ولكن البور فيها عالى"، لافتًا إلى أنه حقق شهرة خلال الفترة الأخيرة وخطته المستقبلية ستكون في التوازن بين الأغانى الشعبية الهادفة والتي لا تحتوى أي ابتذال، وتابع:"خطتى أنى لا أروح للونى ولا هروح للمهرجانات وسوف أقدم شيئا جيدا".

وانهى :"وكلمت شركة سيرنجى والحمد الله كان لى أعمال جيدة".