ضبط 8 أطنان زيت طعام فاسد قبل بيعه للمواطنين فى القليوبية

واصلت الإدارة العامة لـ شرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





تمكنت الحملات من ضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية لحيازته 8,670 طن سلع غذائية "زيت طعام – مسلى"، معبأة داخل تنكات، كذا 996 عبوة زيت طعام تحمل علامات تجارية "بدون مستندات" مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



