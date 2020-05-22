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حوادث

ضبط 8 أطنان زيت طعام فاسد قبل بيعه للمواطنين فى القليوبية

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:01 ص
زيت طعام
زيت طعام
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لـ شرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

تمكنت الحملات من ضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية لحيازته 8,670 طن سلع غذائية "زيت طعام – مسلى"، معبأة داخل تنكات، كذا 996 عبوة زيت طعام تحمل علامات تجارية "بدون مستندات" مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.


وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى ، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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