دعم مديرية الصحة ببني يوسف بمسلتزمات طبية لمجابهة فيروس كورونا

سلمت أمس الخميس لجنة الزكاة بمسجد عمر بن العزيز بمدينة بنى سويف برئاسة المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إلادارة ، والشيخ أحمد عبد العال أمين الصندوق للجنة، وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الصحة ببنى سويف.





جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف ، و التى هى عبارة عن الآتى " ٨ بدل عزل ، و ١٠٠ جاون عشره لتر كحول ، و٥٥٠ ماسك ، و٥٠٠٠جاونتي ، و١٠ فيس شيلد " ، وذلك لمجابهة فيروس كورونا المستجد .





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حيث قامت الجنة بدعم جميع مستشفيات المحافظة بالمستلزمات الطبية وأدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير. ومن جانبة أكد المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة لجنة الزكاه ،ان ذلك ياتى ضمن المشاركة الإجتماعية التى تتبنها لجنة زكاة مسجد عمر بن العزيز فى المشاركة لمجابهة فيروس كورونا المستجد،





بالإضافة إلى القيام باعدد يوميا ٦٠٠ وجبة افطار والسحور للمقيمن بمستشفى العزل بالمدينة الجامعية بالمحافظة بشرق النيل بمدينة بنى سويف ، والمستشفى العام ، والصدر ، والحميات ، وذلك من خلال المطبخ القائم على إعداد وجبات الافطار وموائد رمضان للفقراء والمحتاجين من المواطنين بالمحافظة .





وأشار إلي أنه تم دعم مستشفى المدينة الجامعية بالمستلزمات الطبية وأدوات وماكينة تعقيم لمجابهة فيروس كورونا.



