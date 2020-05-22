AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

دعم مديرية الصحة ببني يوسف بمسلتزمات طبية لمجابهة فيروس كورونا

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:08 ص
دعم مديرية الصحة
دعم مديرية الصحة ببني يوسف بمسلتزمات طبية
Advertisements
محمد عبد الحليم
سلمت  أمس الخميس لجنة الزكاة بمسجد عمر بن العزيز بمدينة بنى سويف برئاسة المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إلادارة ، والشيخ أحمد عبد العال أمين الصندوق للجنة،  وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الصحة ببنى سويف.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف ، و التى هى عبارة عن الآتى " ٨ بدل عزل ، و ١٠٠ جاون عشره لتر كحول ، و٥٥٠ ماسك ، و٥٠٠٠جاونتي ، و١٠ فيس شيلد " ، وذلك لمجابهة فيروس كورونا المستجد .

إقرا أيضا : 


ومن جانبة أكد المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة لجنة الزكاه ،ان ذلك ياتى ضمن المشاركة الإجتماعية التى تتبنها لجنة زكاة مسجد عمر بن العزيز فى المشاركة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث قامت الجنة بدعم جميع مستشفيات المحافظة بالمستلزمات الطبية وأدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير.

بالإضافة إلى القيام باعدد يوميا ٦٠٠ وجبة افطار والسحور للمقيمن بمستشفى العزل بالمدينة الجامعية بالمحافظة بشرق النيل بمدينة بنى سويف ، والمستشفى العام ، والصدر ، والحميات ، وذلك من خلال المطبخ القائم على إعداد وجبات الافطار وموائد رمضان للفقراء والمحتاجين من المواطنين بالمحافظة .

وأشار إلي أنه تم دعم مستشفى المدينة الجامعية بالمستلزمات الطبية وأدوات وماكينة تعقيم لمجابهة فيروس كورونا.

دعم مديرية الصحة ببني يوسف بمسلتزمات طبية لمجابهة فيروس كورونا
دعم مديرية الصحة ببني يوسف بمسلتزمات طبية لمجابهة فيروس كورونا
دعم مديرية الصحة ببني يوسف بمسلتزمات طبية لمجابهة فيروس كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: الوضع في محافظة بني سويف لا يزال مطمئنا.."فيديو"

بدء تشغيل المدينة الجامعية ببني سويف لاستقبال حالات كورونا المستقرة

حالتهم مستقرة.. عزل 28 ببني سويف بينهم 8 أطفال.. صور

حجز 5 عائدين من الخارج نتائجهم إيجابية بعزل بني سويف

خروج 15 حالة بعد تعافيها من كورونا بالمدينة الجامعية ببني سويف

خروج 7 حالات من عزل المدينة الجامعية ببني سويف بعد تعافيهم من كورونا

ترشيحاتنا

أرملة الشهيد أحمد منسي: بكيت وأنا بتابع المسلسل.. فعلا الشوف غير السمع

حاتم الطرابلسي يكشف عن أفضل من لعب معه طوال مسيرته

العين الإماراتي يصدم الأهلي ويقدم عرضًا بـ مليون و200 ألف دولار لـ باهر .. فيديو

استخدامات سحرية للبن والفلفل الاسود في سيارتك

لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي ينقذ مصورا صحفيا من الموت.. شاهد

10 آلاف جنيه وفيديوهات جنسية.. سما المصرى تكشف خلافاتها مع ريهام سعيد .. نص التحقيق الكامل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رضوى الشربيني بإطلالة ناعمة ورسالة لمتابعيها

لا تتجاهلها.. خطوات قبل وبعد حقن دوالي الساقين

طريقة عمل ترمس العيد لأميرة شنب