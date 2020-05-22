زوجة الشهيد المنسي: مسلسل الاختيار كرم شهداء مصر وليس زوجي فقط ..فيديو

قالت منار سليم، زوجة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسى ، إنه منذ بداية رمضان نحمل هم هذا اليوم وعرض مشهد استشهاد أحمد المنسي لأن الواقع فاق كل خيالاتى، موضحة أن الشهيد أحمد المنسي استشهد بنفس الطريقة .









وأضافت " سليم" خلال لقاء لها ببرنامج " مساء دى إم سي" عبر فضائية اكسترا نيوز أن أحمد المنسي كان منتظرا الشهادة دائما وكان دائما يردد عبارات أنه لن يطول في تلك الحياة .









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وقدمت الشكر للقائمين على مسلسل الاختيار، علي إبداعهم في المسلسل حتى أنهم مثلوا ما قا م به احمد المنسي من مواقف إنسانية ، مؤكدة ان الفنان أمير كرارة برع فى تجسيد شخصية الشهيد أحمد المنسي حتى أنه بذل الكثير من الجهد .









وقالت إن المسلسل كرم ذكرى الشهداء جميعا وليس أحمد المنسي فقط ، معلقة :" قلوبنا اتقطعت النهاردة بعد مشهد استشهاد المنسي".







