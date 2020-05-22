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زوجة الشهيد المنسي: مسلسل الاختيار كرم شهداء مصر وليس زوجي فقط ..فيديو

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:07 ص
زوجة الشهيد أحمد
زوجة الشهيد أحمد منسي
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محمود محسن
قالت منار سليم، زوجة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسى، إنه منذ بداية رمضان نحمل هم هذا اليوم وعرض مشهد استشهاد أحمد المنسي لأن الواقع فاق كل خيالاتى، موضحة أن الشهيد أحمد المنسي استشهد بنفس الطريقة .


وأضافت " سليم" خلال لقاء لها ببرنامج " مساء دى إم سي"  عبر فضائية اكسترا نيوز أن أحمد المنسي كان منتظرا الشهادة دائما وكان دائما يردد عبارات أنه لن يطول في تلك الحياة .


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وقدمت الشكر للقائمين على مسلسل الاختيار، علي إبداعهم في المسلسل حتى أنهم مثلوا ما قام به احمد المنسي من مواقف إنسانية ، مؤكدة ان الفنان أمير كرارة برع فى تجسيد شخصية الشهيد أحمد المنسي حتى أنه بذل الكثير من الجهد .


وقالت إن المسلسل كرم ذكرى الشهداء جميعا وليس أحمد المنسي فقط ، معلقة :" قلوبنا اتقطعت النهاردة بعد مشهد استشهاد المنسي".


وأشارت إلي أن صناع المسلسل أخبرونا أن حلقة اليوم ستكون قاسية وبالفعل كانت اللحظات قاسية جدا، وتابعت:" في المونتاج كان لديهم حزن شديد ولذلك أصدروا بيانا يناشدون خلاله عائلات الشهداء بعدم متابعة حلقة اليوم".
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