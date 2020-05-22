خال الشاب يوسف ضحية الشهامة: الجناة كانوا في سن الأحداث

عبر محمد النشار خال الشاب يوسف شادي ضحية الشهامة، عن عميق غضبة من حادثة الشاب يوسف ضحية الشهامة، مؤكدا أن تم الاعتداء على يوسف بعد أن حاول منع واقعة تحرش بفتيات.





وأضاف النشار، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، مساء الخميس، أن يوسف بدأ عملية جديدة، وهو في البيت حاليا الوضع سيئ جدا لشاب في مُقتبل العمر، ويحدث له كل هذا على يد مجموعة من البلطجية.





وأكد النشار خال الشاب يوسف شادي ضحية الشهامة، أن من اعتدوا على يوسف، كانوا في سن الأحداث تحت 18 عاما، لافتا إلى أن هناك إصابة بينها وبين رقبته 3 سنتيمتر و"الحمدلله ربنا ستر، وجروح طعنية في أنحاء متفرقة في جسده".





وتابع خال الشاب يوسف شادي ضحية الشهامة، أنه تم القبض على الأربعة جناة، والداخلية في الشوارع تواجه كل شيء، والحظر، وفي نفس الوقت تقوم بمجهود كبير في حفظ الأمن، مستدركا "كل قادة الداخلية في الاسكندرية تعاملوا مع الحادث بسرعة يشكروا عليها".