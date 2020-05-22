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رياضة

شيفيلد يونايتد يرد على أنباء تخلي عبدالله بن مساعد عن ملكية النادي

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:33 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
رد نادي شيفلد يونايتد على الأنباء المتداولة حول تخلي مالك النادي السعودي عبد الله بن مساعد عن حصته في النادي الذي يلعب حاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النادي في البيان الذي نشره: "النادي يؤكد أنه لا يوجد أي تغيير في ملكية الأسهم سواء في شركة نادي شيفيلد يونايتد لكرة القدم أو شركة بالدس ليشر المحدودة".

وأضاف "الملفات الموجودة على موقع الشركات، تعكس بدقة تلك الملكية في السجل العام ولا تكشف عن أي تغيير".

وتابع النادي "بناء على ذلك يظل الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، المالك الوحيد لشركة (بالدس ليشر) وفرعها شركة نادي شيفيلد يونايتد لكرة القدة المحدودة".

وتوقع البيان "أن يتم تحديث سجل الشركات العام في الموقع الخاص، بذلك ليعكس ما أشار إليه النادي خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكان الأمير عبدالله بن مساعد، المالك لنادي شيفيلد يونايتد بنسبة 50%، وبعد فوزه بالقضية، أصبح مالكًا للنادي بنسبة 100%.
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