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أخبار العالم

الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تركية ثانية في ترهونة

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:26 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن الجيش الوطني الليبي، إسقاط طائرة تركية مسيرة ثانية، في مدينة ترهونة، وذلك عقب محاولتها لاستهداف بعض المواقع في المدينة. 

وتعد هذه الطائرة هي الثانية، التي يسقطها الجيش الوطني الليبي خلال الساعات القليلة الماضية. 

وأعلن الجيش الوطني الليبي، الخميس، إسقاط طائرة تركية مسيرة في أجواء مدينة ترهونة الليبية. 

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط لغزو ليبيا منذ أوائل العام الماضي ويرسل الآليات والأسلحة لهذا الغرض، مشيرا إلى أن عدد الأتراك الموجودين في ليبيا بلغ نحو 1500 عنصر، ويتم التجهيز لنقل 2500 عنصر آخرين للأراضي الليبية. 

وأعرب المسماري - في مؤتمر صحفي أوردته بوابة أفريقيا عن استغرابه عدم إدانة الأمم المتحدة للتدخلات التركية في ليبيا.. موضحا أن تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا، مما يهدد أمن أوروبا والملاحة في البحر المتوسط، قائلا "أردوغان يمارس البلطجة على أوروبا ويبتزها بالهجرة غير الشرعية". 

وأضاف "الإخوان المدعومون من الرئيس التركي يعملون على زعزعة الاستقرار والتخريب في البلاد، وتركيا توّرد العتاد العسكري التركي من ميناء إزمير"، لافتا إلى أن الجيش الليبي تمكن من اعتقال العديد من المرتزقة السوريين في طرابلس.
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