موعد أذان الفجر في اليوم التاسع والعشرين من رمضان

ينشر موقع صدى البلد، مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 22 مايو الموافق 29 رمضان

وتكون عدد ساعات الصوم 15 ساعة و 50 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة الفجر في الساعة 3:16، وتكون مواقيت الصلاة، كالآتي: صلاة المغرب 6:46 ، العشاء 8:16 ، السحور 12:56، إمساك 2:56، الفجر 3:16، الشروق 4:57، الظهر 11:52، العصر 3:28 .









12 كلمة بعد السحور تجعل الله يغفر لك ما تقدم من ذنبك





ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه أرشدنا لكل ما فيه خير وصلاح وفلاح لأمته جمعاء، وكل الأعمال التي يغفر الله تعالى بها الذنوب، ويعد حمد الله سبحانه وتعالى بعد الأكل والشرب من مكفرات الذنوب، وهناك اثنتا عشر كلمة بعد أكل وجبة السحور تغفر ما تقدم من الذنوب، وهي: «الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوَّةٍ».





وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ : الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوَّةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».