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أخبار العالم

إعلام ليبي: وصول طائرة عسكرية تركية إلى مصراتة

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:38 ص
طائرة عسكرية تركية
طائرة عسكرية تركية
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عرفة البنداري
أفادت قناة ليبيا 218 الليبية، اليوم الجمعة، بوصول طائرة عسكرية تركية قادمة من إسطنبول إلى مصراتة.

وبالتزامن مع ذلك، أعلن الجيش الليبي، أنه أسقط طائرة تركية مسيرة بمدينة ترهونة، بعد محاولتها استهداف مواقع تابعة له في المدينة.

وأشار إلى أن هذه الطائرة الثانية التي يسقطها خلال ساعات قليلة.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يضع خططا لغزو ليبيا منذ أوائل العام الماضي.

وأوضح أن أردوغان يرسل الآليات والأسلحة لهذا الغرض، لافتا إلى أن عدد الأتراك الموجودين على الأراضي الليبية بلغ حوالي 1500 عنصر، ويتم التجهيز لنقل 2500 عنصر آخرين للأراضي الليبية. 
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