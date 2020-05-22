AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مواليد 22 مايو.. اعرف شخصيتك من تاريخ ميلادك

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:45 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
تعد الابراج هي احدي اهتمامات الاشخاص التي يتهاتف علي اخبارها ومتابعتها كثيرون ، وقدمت عالمة الفلك والابراج عبير فؤاد لمواليد 22 مايو خبايا عن شخصية مواليد هذا اليوم في علم الارقام.


وتقول عبير في علم الأرقام إذا كنت مولودا في يوم 22 مايو فإن ذلك يعني أن لديك حسا عمليا وموهبة ابتكارية وأحيانا فنية.. أنت ملهم ومحب للتميز، وتبحث عن أصل الأشياء، وتبحث أيضا عن المثالية في كل شيء.


نصيحة: 
يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في كثير من الأحيان.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية..

كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواليد 15 مارس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

مشاعرك تتغلب على العقل والمنطق.. 24 مارس ماذا يقول تاريخ ميلادك

14 أبريل.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟ وما هي نصيحة الأبراج لك؟

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

ترشيحاتنا

حمزة أحمد منسى: الجيش انتقم للشهداء لكن انتقامى أنا لسة مجاش

أرملة الشهيد أحمد منسي: بكيت وأنا بتابع المسلسل.. فعلا الشوف غير السمع

تامر مرسي بعد عرض حلقة الاختيار: احنا مش بتوع حداد

محدش عرف يدخل الكمين.. مخرج الاختيار يعلق على ملحمة البرث

وزير التعليم: إعلان نتيجة أولى و2 ثانوي بعد إجازة عيد الفطر

زوجة أحمد صلاح حسنى تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواليد 22 مايو.. اعرف شخصيتك من تاريخ ميلادك

زفاف عريس يفصله عن الموت 3 أشهر فقط.. صور

ببدلة رجالي.. سيرين عبد النور تثير الجدل في جلسة تصوير جديدة