مواليد 22 مايو.. اعرف شخصيتك من تاريخ ميلادك

تعد الابراج هي احدي اهتمامات الاشخاص التي يتهاتف علي اخبارها ومتابعتها كثيرون ، وقدمت عالمة الفلك والابراج عبير فؤاد لمواليد 22 مايو خبايا عن شخصية مواليد هذا اليوم في علم الارقام.
وتقول عبير في علم الأرقام إذا كنت مولودا في يوم 22 مايو فإن ذلك يعني أن لديك حسا عمليا وموهبة ابتكارية وأحيانا فنية.. أنت ملهم ومحب للتميز، وتبحث عن أصل الأشياء، وتبحث أيضا عن المثالية في كل شيء.
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نصيحة:
يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في كثير من الأحيان.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية..
كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.