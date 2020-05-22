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فن

دكتور مواشي يعالج الحيوانات بالتاكسي في كريزي تاكسي

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:45 ص
برنامج كريزي تاكسي
برنامج كريزي تاكسي
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محمد نحلة - سعيد فراج
خلال الحلقة 28 من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" المعروض على قناة الحياة، جسد الفنان إبراهيم السمان شخصية دكتور مواشي من البحيرة ولكن الظروف أجبرته على قيادة تاكسي في شوارع الإسكندرية، ولكنه لم يتوقف عن ممارسة مهنة علاج الحيوانات. 

وخلال توصيله للركاب يأتي له شخص بأحد الحيوانات لعلاجها، مرة معزة ويجبر الراكبة على إطعامها، ومرة أخرى بطة ويطلب من الراكب معاشرتها، إلا أن يقوم الركاب بالاعتداء عليه بسبب الطلبات الغريبة فيبدأ بكشف لهم حقيقة المقلب. 

الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة الحياة من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه  الجزء الأول من البرنامج العام الماضي. 

الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة الحياة من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية.

ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه  الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.
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