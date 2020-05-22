زوجة خالد مغربي عن مشهد استشهاده بـ الاختيار: كنت بقوله ارجع

علقت رضوى مجدي زوجة خالد الشهيد خالد مغربي الشهير بـ"خالد دبابة"، على لحظة استشهاده التي تم تجسيدها بمسلسل "الاختيار"، قائلة "لحظة استشهاده كنت أشعر إننى أراه في الحقيقة وبقوله ارجع عشان خاطر ابنك وبنتك اللى مشفتهمش".





وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"،: "ناس كتير تحدثوا ليا بعد الحلقة ولا أعرفهم، وقالوا إنهم قرأوا له القرآن .. حاجة زى دى فرحتنى وأسعدتنى.. والأطفال الصغار وجدوا لهم قدوة بجد يتعلموا منها حب الوطن".





وذكرت أنها تتابع أحداث المسلسل منذ بدايته، وكانت قلقة من مشهد استشهاد زوجها، مؤكدة أن رسالة "الاختيار" وصلت لكل الناس.





وواصلت: "نفسى ابنى يكمل مسيرة والده ويروح سيناء وأن يكون تم اقتلاع الإرهابيين التكفيريين من أرضها".