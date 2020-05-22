برعى: ركود بعض الصناعات سيوقف العمل بها حفاظا على المواد الخام المستوردة

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علياء فوزى



أضاف برعى ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" برغم المبادرات التى أطلقتها الحكومة لمساعدة القطاع الصناعى فى مواجهة كورونا الا أنه مازال بحاجة لمزيد من الدعم و الحوافز لتخطى هذه الازمة باقل خسائر ممكن مطالبا بتأجيل فرض اى ضرائب على

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تابع "عند طلب الحصول على اى قرض لتمويل يقوم البنك بدراسة العميل و التى عادة تستغرق 6 أشهر فى الظروف الطبيعية و مطالبته بضمانات مثل عقود توريد و أسماء الشركات المتعامل معها و حجم المبيعات وهذا حق البنك للحفاظ على اموال المودعين و لكن الان المبيعات انخفضت بنسبة 90% فى بعض الصناعات بسبب الركود و هناك صعوبة فى توافر الشروط اللازمة للحصول على التمويل وبالتالى سيكون هناك صعوبة فى استمرار التشغيل المصانع".





أكد أن النمو العالمى يتراجع بشدة نتيجة التداعيات السلبية لانتشار وباء فيروس كورونا وهناك توقعات بمزيد الانخفاض يمتد حتى العام المقبل ،فالازمة عالمية والجميع متضرر مشيرا الى تزايد الشركات العالمية التى اعلنت أشهار افلاسها و بالتالى فقد الكثير من الوظائف.



توقع عضو مجلس ادارة جمعية مستثمرى السادس من اكتوبر، أن بلدان العالم ستشهد ارتفاعا فى معدلات البطالة و انخفاض الدخل و تراجع القوة الشرائية للمستهلكين مما يشكل تحدى صعب للانتاج الصناعى مستقبلا و مصر ليست بمعزل عن العالم فحركة التجارة مع اكبر الكيانات الاقتصادية مثل الولايات المتحدة الامريكية و الاتحاد الاوروبى ستتراجع ، فهناك اتجاه عالمى نحو مزيد من الاغلاق للحد من انتشار الفيروس و آثاره الكارثية.



وتعد المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر من المدن الصناعية بمصر و تضم كافة القطاعات الصناعية المختلفة ويعمل بها نحو 750 ألف عامل فى أكثر من 3000 مصنع .

قال محمد برعى ، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من اكتوبر، إن القطاعات الصناعية التى أصابها الركود ستتوقف خلال الفترة المقبلة حفاظا على المواد الخام المستوردة التى تدخل فى منتجاتها و لتقليل الاعباء المرتبطة بعمليات التصنيع.أضاف برعى ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" برغم المبادرات التى أطلقتها الحكومة لمساعدة القطاع الصناعى فى مواجهة كورونا الا أنه مازال بحاجة لمزيد من الدعم و الحوافز لتخطى هذه الازمة باقل خسائر ممكن مطالبا بتأجيل فرض اى ضرائب على الصناع ومزيد من التسهيلات البنكية للحصول على تمويل خاصة الصناعات المتوسطة التى تمثل نحو 70% من الاقتصاد المصرى.تابع "عند طلب الحصول على اى قرض لتمويل يقوم البنك بدراسة العميل و التى عادة تستغرق 6 أشهر فى الظروف الطبيعية و مطالبته بضمانات مثل عقود توريد و أسماء الشركات المتعامل معها و حجم المبيعات وهذا حق البنك للحفاظ على اموال المودعين و لكن الان المبيعات انخفضت بنسبة 90% فى بعض الصناعات بسبب الركود و هناك صعوبة فى توافر الشروط اللازمة للحصول على التمويل وبالتالى سيكون هناك صعوبة فى استمرار التشغيل المصانع".أكد أن النمو العالمى يتراجع بشدة نتيجة التداعيات السلبية لانتشار وباء فيروس كورونا وهناك توقعات بمزيد الانخفاض يمتد حتى العام المقبل ،فالازمة عالمية والجميع متضرر مشيرا الى تزايد الشركات العالمية التى اعلنت أشهار افلاسها و بالتالى فقد الكثير من الوظائف.توقع عضو مجلس ادارة جمعية مستثمرى السادس من اكتوبر، أن بلدان العالم ستشهد ارتفاعا فى معدلات البطالة و انخفاض الدخل و تراجع القوة الشرائية للمستهلكين مما يشكل تحدى صعب للانتاج الصناعى مستقبلا و مصر ليست بمعزل عن العالم فحركة التجارة مع اكبر الكيانات الاقتصادية مثل الولايات المتحدة الامريكية و الاتحاد الاوروبى ستتراجع ، فهناك اتجاه عالمى نحو مزيد من الاغلاق للحد من انتشار الفيروس و آثاره الكارثية.وتعد المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر من المدن الصناعية بمصر و تضم كافة القطاعات الصناعية المختلفة ويعمل بها نحو 750 ألف عامل فى أكثر من 3000 مصنع .

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