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أخبار البلد

أحمد موسي يوجه تحية لشهداء مربع البرث.. شاهد

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:26 ص
احمد موسى
احمد موسى
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مصطفى كرم

شارك الإعلامي أحمد موسي جمهوره عبر فيس بوك بصورة لشهداء مربع البرث من رجال القوات المسلحة المصرية يتوسطهم العقيد أحمد المنسي.

وعلق أحمد موسي على الصورة قائلا "تحية لشهداء كمين مربع البرث".

ويشارك الفنان امير كرارة في الموسم الرمضاني بمسلسل الإختيار الذي يجسد بطولة الشهيد أحمد المنسي.

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وتدور أحداث مسلسل" الإختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

يأتي ذلك، بعد أن قدم بيتر ميمي، 3 أجزاء ناجحة من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج شركة سينرجى.

أحمد موسي يوجه تحية لشهداء مربع البرث.. شاهد
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