الرمحي: عروض خاصة للصحفيين من بي تك عقب عيد الفطر

قال الكاتب الصحفي حمادة الرمحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن شركة " بي تك " وعدت إن يكون هناك عرض ممتاز جدا للصحفيين علي وحدات التكييف وشاشات التلفزيون وأجهزة التلفون المحمول بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسيم توفيرها عقب إنتهاء أجازة العيد مباشرة .

وأضاف الرمحى فى تصريحات لـ "صدى البلد " ان الزملاء بمختلف المؤسسات الصحفية القومية ، يستطيعون الان الحصول على سلع " بى تك " وذلك بعد احضار موافقة رسمية بتحول قيمة الاقساط ، مضيفا أن النقابة حصلت علي موافقة جميع المؤسسات الصحفية القومية علي التعامل علي بروتوكول " بي تك" باستثناء القومية للتوزيع، ومجلة الإذاعة والتلفزيون التي لم ترد حتي الان.

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وأكد الرمحي، أن جميع الصحفيين بالمؤسسات القومية والحزبية والمستقلة يستطيعون أن يحصلوا علي كافة المنتجات والسلع الكهربائية و المنزلية والإلكترونية بدون مقدم أو استعلام أو إجراءات داخل الشركة، وإنما يكون الإجراء نقابي فقط.

وأوضح الرمحي، أن الصحفي يتقدم لنقابة الصحفيين ليحصل علي استمارة " بي تك" ويقوم بتسليمها للشركة ويأخذ المستلزمات والأدوات التي يحتاجها ويتم التحصيل من خلال النقابة .

وأشار الرمحي، أن الصحفيين بالمؤسسات الخاصة والمستقلة يتم الخصم من البدل، أما الصحفيين بالمؤسسات القومية يتم الخصم من البدل أو المرتب عن طريق تحويله من المؤسسة لنقابة الصحفيين .

وكان قد أعلن الرمحى ، أن البروتوكول يسمح للصحفيين بشراء كافة السلع «الكهربائية والإلكترونية والمنزلية»

وحول التسهيلات فى شراء السلع بالتقسيط ، أوضح ان التسهيلات عبارة عن الشراء بالتقسيط وبدون مقدم.

وتابع :أيضا اعفاء الصحفيين من إجراءت الإستعلام سواء في عنوان العمل أو السكن واعفاء الصحفيين من رسوم الإستعلام ، وإعفاء الصحفيين من رسوم الشحن والتفريغ.

وقال يتضمن أيضا منح الصحفيين تخفيضًا 50% على سعر الفائدة والبيع بفائدة 12% على منتجات توكيلات شركة «بي تك»، وفائدة 14% لباقي الشركات والتسليم فوري ومن أى فرع من فروع «بي تك» على مستوى الجمهورية.