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أخبار البلد

حماد الرمحي: لا توجد أزمة أو تأخير في صرف معاشات الصحفيين

الأحد 24/مايو/2020 - 09:25 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

قال حمادة الرمحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن لجنة المعاشات بالنقابة  تقدم كافة التيسيرات للزملاء وأسرهم ، و لايوجد اى تأخيرات فى المعاشات وتصرف بشكل منتظم .

وأكد الرمحى فى تصريحات ل "صدى البلد " لاتوجد اى أزمة او  تأخيرات فى صرف المعاشات طوال الشهور الماضية .

وأشار الى ان اللجنة انتهت  تماما من صرف معاشات الصحفيين التي تزيد عن 1000 صحفي علي المعاش ما بين صحفيين وأرامل قبل بدء اجازة عيد الفطر المبارك .

وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين ، أن اللجنة بدأت الصرف من يوم ٧ مايو ، وتم تحويل المعاشات إلي مكاتب البريد، مؤكدا أن مكاتب البريد بدأت الصرف الفعلي من يوم 14 مايو  موضحا أن معظم الصحفيين قاموا بصرف ما يقرب من 90% من المعاش الخاص بهم منذ يوم 17، مايو حيث كان الخميس  الماضى هو الأخير في صرف المعاشات .

وأوضح الرمحي، أن ذلك يأتي من باب التيسير علي الصحفيين وأسرهم وأراملهم وأبنائهم، منوها أنه لا يوجد أي أزمة أو تأخير في المعاشات

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