حماد الرمحي: لا توجد أزمة أو تأخير في صرف معاشات الصحفيين

قال حمادة الرمحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن لجنة المعاشات بالنقابة تقدم كافة التيسيرات للزملاء وأسرهم ، و لايوجد اى تأخيرات فى المعاشات وتصرف بشكل منتظم .

وأكد الرمحى فى تصريحات ل "صدى البلد " لاتوجد اى أزمة او تأخيرات فى صرف المعاشات طوال الشهور الماضية .

وأشار الى ان اللجنة انتهت تماما من صرف معاشات الصحفيين التي تزيد عن 1000 صحفي علي المعاش ما بين صحفيين وأرامل قبل بدء اجازة عيد الفطر المبارك .

وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين ، أن اللجنة بدأت الصرف من يوم ٧ مايو ، وتم تحويل المعاشات إلي مكاتب البريد، مؤكدا أن مكاتب البريد بدأت الصرف الفعلي من يوم 14 مايو موضحا أن معظم الصحفيين قاموا بصرف ما يقرب من 90% من المعاش الخاص بهم منذ يوم 17، مايو حيث كان الخميس الماضى هو الأخير في صرف المعاشات .

وأوضح الرمحي، أن ذلك يأتي من باب التيسير علي الصحفيين وأسرهم وأراملهم وأبنائهم، منوها أنه لا يوجد أي أزمة أو تأخير في المعاشات