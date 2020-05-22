محمد عمر: بطولات العالم العسكري الأهم في حياتي وبداية تجربتي التدريبية.. فيديو

قال

, لاعب نادي الاتحاد السكندري السابق، إن بطولتى العالم العسكري التي توج بها كانت الأهم فى حياته التدريبية وأولى انطلاقاته ومن بعدها توالت البطولات مع الوحدات خليجا وغيرها .