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رياضة

محمد عمر: بطولات العالم العسكري الأهم في حياتي وبداية تجربتي التدريبية.. فيديو

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:17 ص
محمد عمر
محمد عمر
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محمد رشاد
قال محمد عمر, لاعب نادي الاتحاد السكندري السابق، إن بطولتى العالم العسكري التي توج بها كانت الأهم فى حياته التدريبية وأولى انطلاقاته ومن بعدها توالت البطولات مع الوحدات خليجا وغيرها .


وأضاف عمر في تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير, في برنامج ملعب اختياره بلقاء المشير طنطاوى ثم بدأ فى تجميع اللاعبين وتعادل المنتخب العسكري فى أولى مواجهاته مع نظيره الجزائرى فى مصر ثم انطلق نحو التتويج بالبطولة بعدها.

وشدد على أنه لا بد من التعايش مع كورونا ونبدأ بلعب مباريات الدوري ولا بد من وجود ضحايا سواء في الإصابات او البدايات، وطالب  بضرورة تعليم  الطب النفسي الرياضي للاعبين حتى يتأقلموا مشددا على أننا نحتاج 6 أسابيع على الأقل فترة إعداد لاستئناف بطولة الدوري العام.

وتابع محمد قائلا : المدرب الكبير كمال الصباغ كان أب للجميع وفاز مع الاتحاد بكأس مصر ، مؤكدا أن أحمد كاطو مدير الكرة بالاتحاد السابق كان صاحب فضل كبير في تصعيده للفريق الأول.  
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