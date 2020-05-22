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رياضة

أخبار الرياضة .. صالح جمعة يرد على التزامه فى الصلاة .. رد فعل مؤثر من مدرب الاتحاد السكندري على مسلسل الاختيار واستشهاد ابنه.. بن شرقي يقترب من اليونان

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
صدى البلد
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي:


نشر صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام خلال تواجده مع أحد أصدقائه فى المنزل والحديث بينهم عن الالتزام فى شعائر شهر رمضان الكريم.


قال محمد عمر، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، إن مسلسل "الاختيار" الذي يذاع خلال شهر رمضان، جاء في وقته ، لأسباب عديدة.



أكد هاني سعيد، المدير الرياضي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن ناديه ليست لديه مشكلة في عودة الدوري الممتاز من عدمه حال إعلان اتحاد الكرة استئناف التدريبات.



أكد لخضر بلومي قائد منتخب الجزائر السابق، أن الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول، ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي، شرفا العرب على المستوى الإفريقي والعالمي.


كشفت تقارير صحفية يونانية حقيقة رغبة نادي أولمبياكوس، في التعاقد مع أحد لاعبي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
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