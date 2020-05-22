أخبار الرياضة .. صالح جمعة يرد على التزامه فى الصلاة .. رد فعل مؤثر من مدرب الاتحاد السكندري على مسلسل الاختيار واستشهاد ابنه.. بن شرقي يقترب من اليونان

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي:



