AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لو مسافر بالقطار.. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:01 ص
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
Advertisements
حمادة خطاب

أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، الجمعة  22 - 5 -2020، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.


وجاءات كالتالى:

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة


ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة / أسيوط مدة ٤٥ دقيقة


اقرأ أيضا:

وزير النقل: إجراء 497 عمرة عمومية واسمية للجرارات خلال 2019

كل المواصلات بتذكرة موحدة.. عشر معلومات عن كارت النقل الذكي لوزارة النقل


- أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقة


ثالثًا: خط بنها / بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة


رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة


واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.


وناشدت المسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

لو مسافر بالقطار .. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم

لو مسافر بالقطار.. أربعة خطوط متوقع تأخرها اليوم تعرف عليها

لو مسافر بالقطار .. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم

لو مسافر بالقطار.. أربع خطوط متوقع تأخرها اليوم

لو مسافر بالقطار.. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم

ترشيحاتنا

السر فى حفظ آخر 10 آيات من سورة الكهف يوم الجمعة

نجوم الكرة يقدمون رسائل إعجاب لـ مسلسل الاختيار ..وكهربا :الحقيقة بتوجع إزاي

الصحة: مادتا إيبو بروفين وديكلو فيناك لا تنشطان فيروس كورونا

أحد أبطال الاختيار..والدة الشهيد محمد صلاح:تجسيد بطولات أبنائنا الأبطال ملهم للأجيال القادمة

رواد التواصل يستغيثون لإنقاذ أطفال أيتام من التعذيب في دار بالإسكندرية

الجائزة تؤمن أكثر من ٣٠ بيتا... تركي آل الشيخ يوجه رسالة قاسية لمنتقدي مسابقته الأخيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتكلفة بسيطة.. طريقة عمل البسكويت بالقرفة

أول دليل علمي .. دراسة أمريكية: الإصابة بـ كورونا يقوي المناعة

ادعاء الموت.. أغرب حيلة للفرار من الشرطة بعد خرق قواعد الحظر.. تفاصيل