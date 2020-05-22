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أخبار البلد

حدث ليلًا: زيارة سلطان عمان ووزير خارجية قطر للكويت.. تنكيس العلم الأمريكي حدادا على ضحايا كورونا .. وأبناء جمال خاشقجي يعلنون العفو عن قاتل والدهم

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:24 ص
جمال خاشقجي
جمال خاشقجي
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة ، نستعرضها من خلال التقرير التالي ..


كشف مصدر دبلوماسي كويتى عن فحوى الزيارة المفاجئة لـ كل من السلطان العٌماني هيثم بن طارق  ووزير الخارجية القطري إلى الكويت، لافتًا إلى أن الزيارة تأتى فى وقت حرج لكنها تحمل جديدا للمنطقة الخليجية.


موعد عيد الفطر 2020 وغرة شهر شوال 1441 هجرية تحدد دار الإفتاء مساء اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك 2020، عن طريق إعلان الرؤية الشرعية لغرة شهر شوال 1441 هجرية وبداية موعد عيد الفطر 2020 بينما تشير الحسابات الفلكية إلى أن عيد الفطر سيوافق يوم الأحد المقبل 24 مايو 2020 ميلادية.


أعلن صلاح خاشقجي، نجل الكاتب الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، اليوم الجمعة، عفوه عن قتل والده.
وكتب صلاح على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": في هذه الليلة الفضيلة، من هذا الشهر الفضيل، نسترجع قول الله تعالي في كتابه الكريم: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ".


أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرارا بتنكيس الأعلام حدادا على ضحايا فيروس كورونا.
وكتب ترامب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الأعلام الأمريكية ستنكس إلى المنتصف يوم الاثنين المقبل.


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