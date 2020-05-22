حدث ليلًا: زيارة سلطان عمان ووزير خارجية قطر للكويت.. تنكيس العلم الأمريكي حدادا على ضحايا كورونا .. وأبناء جمال خاشقجي يعلنون العفو عن قاتل والدهم

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كشف مصدر دبلوماسي كويتى عن فحوى الزيارة المفاجئة لـ كل من السلطان العٌماني هيثم بن طارق ووزير الخارجية القطري إلى الكويت، لافتًا إلى أن الزيارة تأتى فى وقت حرج لكنها تحمل جديدا للمنطقة الخليجية.









موعد عيد الفطر 2020 وغرة شهر شوال 1441 هجرية تحدد دار الإفتاء مساء اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك 2020، عن طريق إعلان الرؤية الشرعية لغرة شهر شوال 1441 هجرية وبداية موعد عيد الفطر 2020 بينما تشير الحسابات الفلكية إلى أن عيد الفطر سيوافق يوم الأحد المقبل 24 مايو 2020 ميلادية.







