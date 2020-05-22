قطار مميز لنقل العاملين بهيئة السكة الحديد خلال أيام العيد لتيسير عملهم .. صور

وفرت هيئة السكة الحديد عددا من جرارات الدليل لتفقد خطوط السكة الحديد، بالإضافة إلى عربة مميزه لنقل طوائف التشغيل والطوائف التي يتطلب منها العمل فى إجازة عيد الفطر بجميع المناطق .
وينشر صدى البلد مواعيد القطارات وخطوط سيرها فى الصور المرفقه.
يأتى ذلك تيسيرًا على العاملين بالهيئة التى يتطلب منهم العمل خلال فترة الحظر .
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ومن المفترض أن تتوقف حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، بدءا من الأحد إن وافق أول يوم عيد الفطر المبارك.
يأتي ذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوقف حركة المواصلات العامة، ومنها السكة الحديد والمترو، بداية من أول يوم العيد، تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، على أن تعود حركة القطارات لطبيعتها صباح يوم السبت.