لقطات ترصد انهيار السدود فى أمريكا وغرق المنازل ... شاهد





فيضانات عارمة ناجمة عن انهيار سدين بولاية ميشيجان الأميركية ، أجبرت الآلاف على ترك منازلهم، فيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ ، وقد

أسفرت العواصف التي هبت لى الولاية عن هطول أمطار غزيرة غمرت السدود ما أدى إلى انهيارها واندفاع المياع في جميع أنحاء الولاية.





وقال دير مدينة ميدلاند بالولاية، براد كاي، أن منسوب ارتفاع مياه الفيضانات من المتوقع أن يصل إلى 5 أقدام، لتكون أعلى من الفيضان الكبير الأخير الذي حدث عام 1986.





وأضاف قائلا: "فيضان 1986 اعتبر أقوى فيضان في الـ100 عام الأخيرة، ومن المتوقع أن تكون الفيضانات الحالية الأقوى في الـ500 عام الأخيرة".

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، " أن فريقه يراقب عن كثب أزمة الفيضانات، وأرسل نحو 130 فردًا من الحرس الوطني يساعدون في إجلاء المواطنين في ميدلاند، التي يقطنها أكثر من 83000 نسمة.





وحثت السلطات الأمريكية السكان الذين يسكون بجانب النهر أن ينتقلوا إلى أماكن عالية بسبب انهيار السدين.



