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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 22-5-2020 بالقاهرة والمحافظات

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:04 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر الفضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 22- 5- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مرتفع الحرارة على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 22 والعظمى 37
 
شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 36
 
طنطا الصغرى 21 والعظمى 36
 
دمنهور الصغرى 22 والعظمى 33
 
الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 28
 
بلطيم الصغرى 20 والعظمى 28
 
مطروح الصغرى 19 والعظمى 27
 
السلوم الصغرى 19 والعظمى 28
 
سيوة الصغرى 22 والعظمى 35
 
بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 28
 
دمياط الصغرى 20 والعظمى 27


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