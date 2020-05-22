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برلمان

بشاير الخير 3.. برلماني: مشروع الإسكندرية هدية من السيسي قبل عيد الفطر

الجمعة 22/مايو/2020 - 10:05 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أحمد أيمن
أعرب النائب اشرف رشاد عثمان عضو مجلس النواب، عن سعادته التامة بقيام الرئيس السيسي بافتتاح المرحلة الثالثة للمشروع الضخم بشاير الخير 3، قائلا إن أهالي الاسكندرية يعتبرون المشروع هدية ثمينة من الرئيس قبيل عيد الفطر المبارك.

وأشار النائب إلى المشروع اشتمل على ما يزيد على 10 آلاف وحدة سكنية، لافتا إلى أنه يأتى استكمالًا لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2؛ ويعتبر نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية.


وأوضح أنه يضم قسمين، الأول منطقة الأهالى وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة ؛ وتضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 الاف و 624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع.

أما القسم الثاني في مشروع بشاير الخير3 فهو منطقة استثمارية، على مساحة 30 فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعدد من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين ومبنى مطاعم ومحطة وقود، مؤكدا أن بشاير الخير3 مشروع متكامل وغير مسبوق في مدينة الإسكندرية.

ووجه نائب الاسكندرية الشكر، لوزارة الدفاع، وللفيلم الوثائقى الهائل " بشاير الخير 3"، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية، والذى تناول مراحل البدء في التخطيط والتنفيذ للمشروع بالتنسيق بين المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظة الاسكندرية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتمويل المشروع، وليظهر المشروع بذلك المظهر الحضارى.

كما توجه بالشكر لوزارة الإسكان قائلا إن بشاير الخير 3 في منطقة القباري، جهد هائل وكل أهالي الاسكندرية، تاعو بأعينهم كافة مراحل تنفيذ هذا المشروع الهام.
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