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محافظات

إزالة عقار مكون من 16 طابقا بالبساتين.. صور

الجمعة 22/مايو/2020 - 10:02 ص
إزالة عقارا مكون
إزالة عقارا مكون من 16 طابقا بالبساتين ..صور
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عبد العزيز جمال

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة كافة أحياء العاصمة بشن حملات مفاجئة على العقارات المخالفة.

كما شدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتي تتضمن إزالة المخالفات حتى سطح الأرض وتقديم المخالفين للنيابة العسكرية.

وفي هذا السياق شنت عدد من احياء العاصمة حملات ففي حي الزيتون تم ازالة اعمال بناء مخالف بالعقار (١٢/٨) شارع إبراهيم السيد من الخربوطلى.

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وفي حي البساتين تم تنفيذ قرار إزالة العقار رقم ١٦ شارع السلام أرض البصري والعقار مكون من خمسة عشر دور فوق الأرضي.

وفي حي المقطم تم إزالة وإيقاف أعمال مباني بالقطعه ٦٤١٨ الحي الخامس الهضبه الوسطى ، وفي حي حدائق القبة تم إيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار رقم 5 شارع محمد رمضان.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لمخالفات البناء والقضاء عليها إعلاء لكلمة القانون.

إزالة عقار مكون من 16 طابقا بالبساتين.. صور
إزالة عقار مكون من 16 طابقا بالبساتين.. صور
إزالة عقار مكون من 16 طابقا بالبساتين.. صور
إزالة عقار مكون من 16 طابقا بالبساتين.. صور
إزالة عقار مكون من 16 طابقا بالبساتين.. صور
إزالة عقار مكون من 16 طابقا بالبساتين.. صور
إزالة عقار مكون من 16 طابقا بالبساتين.. صور
إزالة عقار مكون من 16 طابقا بالبساتين.. صور
إزالة عقار مكون من 16 طابقا بالبساتين.. صور
إزالة عقار مكون من 16 طابقا بالبساتين.. صور
إزالة عقار مكون من 16 طابقا بالبساتين.. صور
إزالة عقار مكون من 16 طابقا بالبساتين.. صور
إزالة عقار مكون من 16 طابقا بالبساتين.. صور
إزالة عقار مكون من 16 طابقا بالبساتين.. صور
إزالة عقار مكون من 16 طابقا بالبساتين.. صور
إزالة عقار مكون من 16 طابقا بالبساتين.. صور
إزالة عقار مكون من 16 طابقا بالبساتين.. صور
إزالة عقار مكون من 16 طابقا بالبساتين.. صور
إزالة عقار مكون من 16 طابقا بالبساتين.. صور
إزالة عقار مكون من 16 طابقا بالبساتين.. صور
إزالة عقار مكون من 16 طابقا بالبساتين.. صور
إزالة عقار مكون من 16 طابقا بالبساتين.. صور
إزالة عقار مكون من 16 طابقا بالبساتين.. صور
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