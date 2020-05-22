موشن جرافيك من دار الإفتاء لبيان فضل جيش مصر

نشرت دار الإفتاء المصرية، فيديو موشن جرافيك، عن فضل الجيش المصري وجنود مصر في الدفاع عن الأوطان والأديان.
وقالت دار الإفتاء في الموشن جرافيك، إن النبي الكريم شهد لجيش مصر وجندها بالخيرية والنجاة من الفتنة فقال في حقهم "إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا فذلك الجند خير أجناد الأرض، فقال له أبوبكر، ولم ذلك يارسول الله؟ قال: لأنهم في رباط إلى يوم القيامة.
كما عبر النبي عن نجاة جند مصر من الفتن فقال "ستكون فتنة أسلم الناس فيها، أو خير الناس فيهاك الجند الغربي".. يقصد أبناء الجيش المصري.
وأشارت إلى أن جند مصر وشرطتها هم الآباء والأبناء والإخوة حفظ الله بهم البلاد والعباد من شر الخراب وصان بهم الأعراض والممتلكات ومستقبل الأبناء.
وتابعت: أبطال الجيش والشرطة المصرية يرابطون في سبيل الله ويقدمون أرواحهم ثمنا لنأمن في بيوتنا وتستمر حياتنا فهم صمام الأمان لتحقيق مقاصد الأديان ورفع معالم الإسلام.. أيها القائد والجندي المرابط حفظ الله وسدد خطاك حتى تظل مصر وطنا قويا آمنا.