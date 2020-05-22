AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

موشن جرافيك من دار الإفتاء لبيان فضل جيش مصر

الجمعة 22/مايو/2020 - 10:06 ص
محمد شحتة
نشرت دار الإفتاء المصرية، فيديو موشن جرافيك، عن فضل الجيش المصري وجنود مصر في الدفاع عن الأوطان والأديان.

وقالت دار الإفتاء في الموشن جرافيك، إن النبي الكريم شهد لجيش مصر وجندها بالخيرية والنجاة من الفتنة فقال في حقهم "إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا فذلك الجند خير أجناد الأرض، فقال له أبوبكر، ولم ذلك يارسول الله؟ قال: لأنهم في رباط إلى يوم القيامة.

كما عبر النبي عن نجاة جند مصر من الفتن فقال "ستكون فتنة أسلم الناس فيها، أو خير الناس فيهاك الجند الغربي".. يقصد أبناء الجيش المصري.

وأشارت إلى أن جند مصر وشرطتها هم الآباء والأبناء والإخوة حفظ الله بهم البلاد والعباد من شر الخراب وصان بهم الأعراض والممتلكات ومستقبل الأبناء.

وتابعت: أبطال الجيش والشرطة المصرية يرابطون في سبيل الله ويقدمون أرواحهم ثمنا لنأمن في بيوتنا وتستمر حياتنا فهم صمام الأمان لتحقيق مقاصد الأديان ورفع معالم الإسلام.. أيها القائد والجندي المرابط حفظ الله وسدد خطاك حتى تظل مصر وطنا قويا آمنا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ عهد يوسف.. داعية إماراتي: مصر لها الأمان إلى يوم القيامة

إطعام الطعام من أسباب دخول الجنة.. موشن جرافيك لدار الإفتاء

في موشن جرافيك.. الإفتاء توجه تحية للجيش الأبيض

دار الإفتاء تكشف عن النعم التي كشفتها أزمة كورونا.. فيديو

دار الإفتاء في موشن جرافيك: من ثمرات محنة كورونا تثبيت تعاليم الإسلام الراقية في النفوس

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توجه رسالة إلى عمال مصر في عيدهم

ترشيحاتنا

صحة النواب تكشف موعد اختفاء كورونا من مصر وتؤكد: لا يوجد لقاح إلى الآن

رد فعل محمد عمر مدرب الاتحاد السكندري على مسلسل الاختيار واستشهاد ابنه.. فيديو

شاهد رسالة أحمد صلاح حسنى لأمير كرارة بعد عرض مسلسل الاختيار

أمريكا تعلن تنكيس الأعلام 3 أيام حدادا على ضحايا فيروس كورونا

تجاوز الـ 5 ملايين إصابة.. آخر إحصائيات كورونا حول العالم

بمشاركة ابن المنسي .. أحمد جمال يطلق "احنا مش بتوع حداد"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عدم بكائه.. سيدة تنتقم من حبيبها الخائن بـ طن من البصل.. اعرف القصة

شاهد .. شمس الكويتية تستعرض رشاقتها على إنستجرام

عزومتك عندنا.. مكرونة بالسجق والبشاميل مع صينية بفتيك والحلو قطايف بالمكسرات