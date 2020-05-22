التعليم زمان.. المهندسخانة من مدرسة بالقلعة إلى كلية قمة بجامعة القاهرة

لولاهم لما تقدم التاريخ المعمارى والميكانيكى فى مصر فهم من يطورون النظريات الهندسية على مر العصور ويبهروننا باكتشافاتهم الجديدة فى العلوم الهندسية.





وفى هذا التقرير نعرض تاريخ التعليم الهندسى بمصر وتٱسيس كلية الهندسة.





ترجع بداية التعليم الهندسي في مصر إلى سنة 1816 وقتها أنشأ محمد على باشا مدرسة المهندسخانة في القلعة ثم افتتحت بعد ذلك بصفة نظامية سنة 1834 في بولاق.





في سنة 1858 أنشئت مدرسة لهندسة الري بالقناطر الخيرية وأخرى للعمارة بالقلعة وأغلقتا سنة 1861.





وفي سنة 1866 افتتحت مدرسة شاملة للري والعمارة و بقصر الزعفران بالعباسية ثم نقلت إلى درب الجماميز في سنة 1867.





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وفي سنة 1916 قسمت مدرسة المهندسخانة الى خمسة أقسام وهى " الري ،العمارة ، البلديات ، الميكانيكا ،الكهرباء "



