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أخبار البلد

المعلمين بدسوق توزع الكمامات والمستلزمات الطبية على مستشفيات العزل الصحى بكفر الشيخ..صور

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:28 ص
المعلمين توزع مستلزمات
المعلمين توزع مستلزمات طبية
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شيماء مجدي
واصلت النقابات الفرعية للمعلمين مساعيها لتقديم كل مساعدة لمستشفيات عزل مرضى كورونا، حيث قامت النقابة الفرعية للمعلمين بدسوق برئاسة محمد عباس أبو زور ويرافقه عدد من أعضاء اللجان النقابية ، بتوزيع شحنة من الكمامات والمسلتزمات الطبية ، على عدد من مستشفيات العزل الصحى بمحافظة كفر الشيخ.

جاذ ذلك تنفيذا لتوجيهات خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، لجميع النقابات الفرعية للمعلمين على مستوى الجمهورية وعددها ٥٣ نقابة فرعية و ٣٢٠ لجنة نقابية ، بتقديم كل المساعدة لمستشفيات العزل التى تستخدم لمرضى فيروس كورونا المستجد كلا فى محافظته، وانطلاقا من دور النقابة فى المشاركة المجتمعية وتقديم كل العون لأجهزة الدولة للحد من انتشار الفيروس .

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وناشد " نقيب المعلمين " بضرورة توفير معايير إلزامية للتباعد الاجتماعى في المؤسسات والشركات، وخاصة وسائل المواصلات، والتركيز على حث المواطنيين لاستخدام الخدمات الإلكترونية، لتجنب الازدحام وتشجيع الشراء باستخدام خدمة الشراء الإلكتروني إلى جانب إجراءات ملزمة في حال إعادة فتح المنشآت، في مقدمتها الالتزام بالكشف عن درجة حرارة المترددين عليها.

ووجه الزناتى جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية بتوفير مستلزمات النظافة مثل الصابون والمناديل الورقية، والتطهير المستمر للأسطح والمكاتب والأرضيات بالمنظفات إلى جانب المحافظة على التهوية الطبيعية للمكا.

 وطالب الزناتى بتطبيق هذه الشروط داخل المدارس والإدارات التعليمية.
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