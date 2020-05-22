المعلمين بدسوق توزع الكمامات والمستلزمات الطبية على مستشفيات العزل الصحى بكفر الشيخ..صور

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وناشد " نقيب المعلمين " بضرورة توفير معايير إلزامية للتباعد الاجتماعى في المؤسسات والشركات، وخاصة وسائل المواصلات، والتركيز على حث المواطنيين لاستخدام الخدمات الإلكترونية، لتجنب الازدحام وتشجيع الشراء باستخدام خدمة الشراء الإلكتروني إلى جانب إجراءات ملزمة في حال إعادة فتح المنشآت، في مقدمتها الالتزام بالكشف عن درجة حرارة المترددين عليها.





ووجه الزناتى جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية بتوفير مستلزمات النظافة مثل الصابون والمناديل الورقية، والتطهير المستمر للأسطح والمكاتب والأرضيات بالمنظفات إلى جانب المحافظة على التهوية الطبيعية للمكا.



