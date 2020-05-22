المعلمين بدسوق توزع الكمامات والمستلزمات الطبية على مستشفيات العزل الصحى بكفر الشيخ..صور

واصلت النقابات الفرعية للمعلمين مساعيها لتقديم كل مساعدة لمستشفيات عزل مرضى كورونا، حيث قامت النقابة الفرعية للمعلمين بدسوق برئاسة محمد عباس أبو زور ويرافقه عدد من أعضاء اللجان النقابية ، بتوزيع شحنة من الكمامات والمسلتزمات الطبية ، على عدد من مستشفيات العزل الصحى بمحافظة كفر الشيخ.
جاذ ذلك تنفيذا لتوجيهات خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، لجميع النقابات الفرعية للمعلمين على مستوى الجمهورية وعددها ٥٣ نقابة فرعية و ٣٢٠ لجنة نقابية ، بتقديم كل المساعدة لمستشفيات العزل التى تستخدم لمرضى فيروس كورونا المستجد كلا فى محافظته، وانطلاقا من دور النقابة فى المشاركة المجتمعية وتقديم كل العون لأجهزة الدولة للحد من انتشار الفيروس .
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