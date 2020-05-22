من قلب مستشفى العزل.. حكاية 3 أبطال يعملون 45 يوما متواصلة للقضاء على كورونا

استمرت جهود الأطقم الطبية فى مستشفى قها للعزل الصحى لعلاج ورعاية المصابين بفيروس كورونا المستجد فمنهم من يعمل لمدة اسابيع متواصلة دون ان يرى اهله او اسرته دون اى تعب او شكوى ومن بين هؤلاء مسئولى معمل المستشفى الذين يعملون لمدة 45 يوما متواصلة من أجل خدمة المرضى.

من جانبها وجه مستشفى قها للعزل الصحى الشكر للعاملين فى المعمل ووصفهم على صفحتها الرسمية بالابطال الذين يعملون في حب مصر

وأكد المستشفى رسالته أنهم هم أصحاب المجهود الشاق سواء سحب المسحات للمرضى أو الفريق الطبي أو أخذ عينات الدم أو التحاليل المطلوبة للمريض عمل متواصل ليلا ونهارا بدون راحة.

وقال المستشفى إن الأبطال هم أحمد نجيب والذي يعمل 45 يوما في الفرق الطبية بالمستشفى بنفس القوة والحماسة والمجهود وهو إضافة قوية للمكان وهمة عالية وتضحية منقطعة النظير يبث الأمل في نفوس المرضى ودوما مبشرا لهم ومحفزا

وأضاف المستشفى أن البطل الثاني هو محمد حسني الملقب بالجندي المجهول صاحب العمل الجاد والذي قبِل التحدى وأكمل المشوار حبا في العمل ودعمًا للوطن البشاشة سمت له والطيبة والإخلاص.

وأشار المستشفى إلى أن البطل الثالث هو محمد حسن النشيط جدا والمشاغب بحب دوما عاشق للعمل والمرور اليومي لسحب العينات من مرضى فيروس كورونا

ووجه المستشفى رسالة لهم "شكرًا لكم يا أبطال وانتم نموذج وطني أصيل لشباب يحب وطنه وعنده استعداد دائم للبذل والتضحية".

في سياق متصل وجه المستشفى رسالة أخرى للدكتورة سعاد حتاتة نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الرابع وقال المستشفي في رسالته "إن تلك الجائحة أثبتت بحق أن المرأة المصرية لها مواقف وبطولات ودوما هي الرافعة الأساسية لنهوض الوطن وما نراه من الطيبات والصيادلة والممرضات لشيء من أعمال البطولات والتضحيات الكبيرة".

وأضاف المستشفى أن الدكتورة سعاد هي قصة بطلة تحملت الكثير وتقدمت الصفوف رغم أعبائها الأسرية إدارة حكيمة قائمة على الحب والتفاهم والتناغم حتى عندنا تعرضت للأذى النفسي من البعض وهي تؤدي مهمتها لم تفتر همتها بل رمت وراء ظهرها وظهرت معدنها الطيب والنبيل لا تتعامل كإدارة بل كأخت كبرى للجميع تخاف على إخوتها وبناتها من الأطباء والتمريض في العمل وتلبي كل احتياجاتهم وتمر عليهم ليلا ونهارا للاطمئنان عليهم مهام شاقة ومواقف بطولية لا تنسى.