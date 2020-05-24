لماذا يطلق أهالي سيناء على الجمعة الأخيرة من رمضان اليتيمة

اقرأ أيضا ..وحول بدعيتها يقول عبدالله الحين في كتابه (سلوكيات مرفوضة في شهر رمضان و العيدين) ان تسمية آخر جمعة من رمضان باسم "الجمعة اليتيمة" هي تسمية لا أساس لها من الصحة، ولم يرد فيها عن الرسول ولا الصحابة والتابعين شىء في ذكر ذلك.ومن ضمن البدع المتعلقة بذلك اليوم، ما يتم تداوله خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي من أن الصلاة في آخر جمعة من رمضان يقضي عن الإنسان الصلوات الفائتة.وهناك سلوكيات يرفضها الفقهاء باعتبار أنه ليس لها أساس من الصحة، تتعلق بيوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم، منها تسمية ذلك اليوم الجمعة اليتيمة، باعتبارها آخر جمعة في الشهر الكريم.الأمر الذي دعا دار الإفتاء المصرية إلى التحذير في بيان رسمي من تداول ذلك الأمر، وشددت على عدم صحته شرعاً.وقالت الإفتاء في بيانها: بخصوص ما يتم تداوله عن .. آخر جمعة من رمضان‎ فمن الأخطاء الشائعة على الفيس بوك