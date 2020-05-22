القومى لبحوث المياه ينشئ مختبرا لتحلية مياه البحر والمسوس





وتضم وحدة التحلية وحدة معالجه ابتدائيه تحتوي علي فلاتر الرمل والكربون والبيرم لإزالة الشوائب و الحديد و المنجنيز وكذلك تحتوي علي فلاتر ميكرونية للترشيح الدقيق ( 5 ميكرون) بالإضافة إلي أجهزة لقياس المحددات الفيزيائية المختلفة مثل الضغط والملوحه والتدفق ودرجة الحراره والاهتزاز والفولت والامبير المستهلك في خط دخول المياة المالحة علي الغشاء وخط المياه العذبه المنتجه وخط المياه شديدة الملوحه والتي يتم تحليل قياساتها من خلال وحدة التحكم الآلي.





ويعتبر هذا المختبر نواة لعمل العديد من الدراسات البحثية من قبل الباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه منها على سبيل المثال لا الحصر كيفية تحسين الأغشية، ابتكار مضادات كيميائية للتكلس لتقليل احتمالية انسداد الغشاء سريعاّ وتكون قشور ملحيه عليه ومن ثم زيادة عمره الافتراضى، قياس كفاءة الغشاء النفاذ المستخدم في التحلية، محاكاة لتحلية المياه بملحية مختلفة وعناصر مختلفة وقياس نوعية المياه المحلاة، تقليل التكلفة الكلية من خلال عمليات التهجين للطاقات المستخدمة وتأثير ذلك علي كفاءة التحلية.







أعلن المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والرى عن إنشاء مختبرًا لتحلية مياه البحر ومياه المسوس لعمل الأبحاث الخاصة لتطوير مجال مصادر المياه الغير تقليديه والاستغلال الأمثل لتحلية المياه بمصر.يأتي ذلك فى إطار دعم المركز للجهود البحثية والتطوير المستمر لتحسين منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء وتعزيز روح الابتكار.جدير بالذكر أن هذا الكيان البحثى يضم وحدة متعددة الوظائف لتحليه مياه البحر والمياه المسوس للقيام بالعديد من الأبحاث المتعلقة بتحلية المياه ومعالجتها ودراسة بدائل تكنولوجيات التحلية و بدائل مصادر الطاقة المستخدمة وتأثير ذلك علي كفاءة التحلية وتحليل وتقييم تلك البدائل المقترحة من أجل الوصول إلي نتائج وتوصيات تساهم فى تحقيق الاستغلال الأمثل لتحلية المياه بمصر، مع وضع الاستراتيجيات اللازمة والضروررية لأعمال البحث والابتكار.وتعد وحدة التحلية التي تم انشاؤها مختبر صغير لإنشاء قاعدة بيانات يمكن استخدامها لتقدير المتطلبات التشغيلية لتحلية المياه مثل متطلبات الطاقة والإضافات الكيميائية ، بالإضافة الى وحدات الضغط المنخفض قبل الترشيح ، ووحدات تحليه المياه ذات الضغط العالي ، وتكنولوجيات تحليه مياه البحر والمياه المسوس وإظهار الأداء فيما يتعلق بأهداف جودة المياه النهائية، من أجل وضع الاستراتيجيات اللازمة والضروررية لأعمال البحث والابتكار على مستوى الدولة فى مجال معالجة وتحلية مياه البحر والمياه المسوس.وتتميز وحدة بحوث التحلية بملائمتها لتحلية مياه الآبار ذات الملوحة المنخفضة و المتوسطة و المرتفعة و كذلك إمكانية تغيير الأغشية الخاصه بالتحلية لتناسب كلا من مياه البحار ومياه الآبار.