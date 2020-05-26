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أخبار البلد

لمربي الدواجن والماشية.. الزراعة تخصص أرقاما للتواصل و حل المشاكل

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 10:00 ص
دواجن - ارشيفية
دواجن - ارشيفية
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شيماء مجدي
تقدم وزارة الزراعة العديد من الخدمات للمزارعين ومربي الدواجن و الماشية خاصة في ظل التقلبات الجوية، ومع ارتفاع درجات الحرارة يحتاج كل هؤلاء إلي معاملة خاصة.

وحبى الله تعالى حيوانات المزرعة والدواجن، بمقدرة مميزه تخالف قوانين الطبيعة وهى أن تنتقل الحرارة من الجسم الأقل درجة حرارة (الحيوان أو الطائر) إلى الجسم الأعلى درجة حرارة (البيئة المحيطة)، حتى يمكنها أن تحتفظ بدرجة حرارة ثابتة فى أجسامها تمكنها من أداء الوظائف الإنتاجية والتناسلية والفسيولوجية على الوجه الصحيح والأكمل.

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ويتأتى ذلك عن طريق خاصية التكثيف والتبخير من خلال عملية العرق، والتبخير أوالنتح بخروج بخار الماء من الجسم مع هواء الزفير أثناء عمليات التنفس. 

وتناشد الوزارة حال ظهور أية مشكلات لا قدر الله يرجى التواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على مدار الساعة، على الواتساب 01558626682 ----- 01558626681 .


كما يناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة  صغار مربى الدواجن، بالتواصل مع القطاع، للإستفادة من مبادرة البنك المركزى بقروض ميسره 5%، لتطوير عنابرهم ورفع كفاءتها وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، طبقًا للبروتوكولات الموقعة بين الوزاره، وبعض البنوك الوطنية.
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