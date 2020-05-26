لمربي الدواجن والماشية.. الزراعة تخصص أرقاما للتواصل و حل المشاكل

تقدم وزارة الزراعة العديد من الخدمات للمزارعين ومربي الدواجن و الماشية خاصة في ظل التقلبات الجوية، ومع ارتفاع درجات الحرارة يحتاج كل هؤلاء إلي معاملة خاصة.





وحبى الله تعالى حيوانات المزرعة والدواجن، بمقدرة مميزه تخالف قوانين الطبيعة وهى أن تنتقل الحرارة من الجسم الأقل درجة حرارة (الحيوان أو الطائر) إلى الجسم الأعلى درجة حرارة (البيئة المحيطة)، حتى يمكنها أن تحتفظ بدرجة حرارة ثابتة فى أجسامها تمكنها من أداء الوظائف الإنتاجية والتناسلية والفسيولوجية على الوجه الصحيح والأكمل.





اقرأ أيضا:





ويتأتى ذلك عن طريق خاصية التكثيف والتبخير من خلال عملية العرق، والتبخير أوالنتح بخروج بخار الماء من الجسم مع هواء الزفير أثناء عمليات التنفس.





وتناشد الوزارة حال ظهور أية مشكلات لا قدر الله يرجى التواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على مدار الساعة، على الواتساب 01558626682 ----- 01558626681 .







