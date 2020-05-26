نقيب الزراعيين يؤيد إنشاء أسواق اليكترونية لتجارة المواشي ويطالب بتشريعات منظمة

أيد سيد خليفة، نقيب الزراعيين ، مقترح إنشاء أسواق إليكترونية لتجارة المواشي خاصة فى ظل جائحة فيروس كورونا ، ولكن قبل ذلك لابد من إصدار قانون وتشريعات لتنظيمها في ظل التحول الرقمي.





وأشار "خليفة" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إلي أن الإنتاج الحيوانى والسمكى لم يخسر في ظل جائحة كورونا ، بل بالعكس هناك إقبال علي الشراء وبالتالى زادت الأسعار و استفاد مربو المواشي وتجار الأسماك.





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ونوه نقيب الزراعيين إلى أن هناك بعض المشكلات التى يتم إثارتها بالقطاع الزراعى والحيوانى من أجل الاستفادة منها واحتكار التجار ، موضحا أن الحل تشديد الرقابة علي الأسواق .





وأوضح أن حل موضوع اللحوم الحمراء والإقبال عليها لحين إنشاء أسواق إليكترونية هى إتاحة اللحوم في الأسواق ليكون المعروض أكثر من الطلب وبالتالى نتجنب الإزدحام من ناحية وتقل الأسعار من ناحية أخري.



